Les données montrent que le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz augmente et que les méthaniers liés au Qatar font leur retour

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* Selon les données, deux superpétroliers échoués ont quitté le détroit mardi

* Sept méthaniers à ballast liés au Qatar entrent dans le détroit d'Ormuz, selon les données

* Selon un analyste, on n'observe pas encore de mouvement généralisé de méthaniers à vide vers le Golfe

par Emily Chow et Florence Tan

Deux superpétroliers bloqués ont traversé le détroit d’Ormuz mardi, tandis que sept méthaniers vides liés au Qatar y sont entrés ces dernières semaines, ce qui pourrait être un premier signe de la reprise du transport de gaz vers le Golfe, selon les données de suivi des navires.

Les navires liés à l’Iran ont également continué à transiter par cette voie navigable vitale, selon les données, le trafic s’étant intensifié lundi à mesure que les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran progressaient. Les flux s’étaient affaiblis avant les pourparlers, dans un contexte marqué par les menaces du président américain Donald Trump de relancer la guerre et l’annonce par Téhéran de la fermeture renouvelée du détroit.

Le premier cycle de négociations, qui a débuté dimanche, s’est achevé le lendemain, les deux parties s’étant mises d’accord sur une feuille de route visant à conclure un accord permanent dans un délai de 60 jours. Les États-Unis ont également annoncé une suspension des sanctions jusqu’au 21 août, apaisant ainsi les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole et en GNL et faisant baisser les prix. O/R

Selon les analystes, davantage de cargaisons de pétrole brut bloquées dans le Golfe depuis le début de la guerre devraient désormais pouvoir sortir, tandis qu’un nombre croissant de pétroliers sanctionnés ont emprunté le détroit pour charger et exporter du pétrole iranien après que les États-Unis ont accordé une dérogation aux sanctions .

Le très grand pétrolier (VLCC) Dubai Energy, affrété par la société énergétique publique taïwanaise CPC et transportant 2 millions de barils de brut d’Abou Dhabi et d’Arabie saoudite, a quitté le détroit dans la nuit et fait désormais route vers Kaohsiung, à Taïwan, selon les données de LSEG et Kpler. CPC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre VLCC, l’Universal Glory, affrété par le raffineur sud-coréen GS Caltex, a quitté le détroit mardi avec 2 millions de barils de brut saoudien à bord, selon ces mêmes données.

GS Caltex n’a pas souhaité faire de commentaire.

Deux pétroliers de type Suezmax soumis à des sanctions — le Sobar et le Sarak — se dirigent vers le détroit ce mardi, selon ces données. Chacun d’entre eux peut transporter 1 million de barils de pétrole.

PÉTROLIERS GNL LIÉS AU QATAR

Sept pétroliers à l’eau de ballast contrôlés par QatarEnergy se sont dirigés vers l’ouest dans le golfe pour se réapprovisionner entre le 11 et le 22 juin, selon les données de suivi des navires fournies par Vortexa et Kpler. Il s’agit des premiers voyages de ce type depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre l’Iran le 28 février.

Les trois premiers méthaniers à avoir effectué ce transit — l’Al Hamla, l’Al Areesh et l’Al Khuwair — l’ont fait avec leur système de suivi automatique désactivé, comme le montre le rapport de Vortexa.

Selon les données de Kpler, ces trois pétroliers ont été repérés pour la dernière fois à l’extérieur du détroit à la mi-juin, puis sont réapparus dans les données de suivi entre le 19 et le 23 juin.

Les quatre autres — Wadi Al Sail, Mekaines, Al Sadd et Mesaimeer — sont entrés dans le détroit lundi en empruntant la route iranienne.

QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors de ses heures d’ouverture.

Cela marque également le plus grand volume de méthaniers vides transitant par le détroit depuis le début de la guerre, a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia.

« D’autres méthaniers vides sont également en route vers le Qatar. Les données de suivi des navires confortent l’hypothèse selon laquelle QatarEnergy respectera son calendrier de montée en puissance de la production de GNL », a-t-il déclaré.

Une explosion s’est produite lundi dans une installation de traitement du gaz située au sein du complexe industriel de Ras Laffan, mais le ministre de l’Énergie a déclaré que les installations de GNL du Qatar n’avaient pas été touchées.

En ce qui concerne les méthaniers contrôlés par QatarEnergy quittant le détroit, l’Al Ghashamiya a été repéré pour la dernière fois à l’intérieur de celui-ci le 9 juin, transportant une cargaison en provenance de Ras Laffan qui avait été chargée le 1er mars, selon les données de Kpler. Il est ensuite réapparu à l’extérieur du détroit le 22 juin.

On n’observe pas encore de mouvement massif de navires qatariens et de l’ADNOC en ballast vers le Golfe, ce qui reflète une stratégie de reprise prudente et progressive, a déclaré Ayush Agarwal, analyste chez S&P Global Energy.

Le principal risque réside dans la capacité d’un passage sûr et durable, de la confiance des assureurs et de la mise en œuvre d’un protocole d’accord signé entre les États-Unis et l’Iran à soutenir une reprise durable des exportations de GNL du Golfe, a indiqué S&P Global Energy.