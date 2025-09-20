Les données des utilisateurs américains de TikTok seront sur une plateforme Oracle, dit un responsable de la Maison blanche

WASHINGTON (Reuters) -L'accord de principe conclu entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de TikTok prévoit que l'ensemble des données des utilisateurs américains de l'application chinoise de vidéos seront conservées sur une plateforme "cloud" gérée par le groupe américain Oracle, a déclaré samedi un responsable haut placé à la Maison blanche.

L'algorithme de la version américaine de TikTok sera sécurisé, reformulé et exploité aux Etats-Unis en dehors du contrôle de la maison-mère chinoise de l'application, ByteDance, a ajouté ce responsable.

ByteDance détiendra moins de 20% de la coentreprise chargée des activités de TikTok aux Etats-Unis, a-t-il dit.

(Jeff Mason, version française Bertrand Boucey)