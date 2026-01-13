Les données de phase tardive sont attendues pour évaluer le médicament d'Amgen contre la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Une étude de prolongation du MariTide , le médicament expérimental d'Amgen contre l'obésité, a montré qu'il aidait les patients à maintenir leur perte de poids lorsqu'il était administré à une dose plus faible ou moins fréquemment, a déclaré la société lundi

** Au moins un analyste a relevé l'objectif de prix sur Amgen (BMO à 372 $), les cotes sont maintenues à "neutre" ou "performance du marché"

LA RUE ATTEND DES DONNÉES SUR LES DERNIERS STADES DE DÉVELOPPEMENT

** Citi ("Neutre", PT 315 $) dit attendre "des données supplémentaires pour mieux quantifier et contextualiser les réponses observées dans les essais dans le contexte plus large du GLP-1"

** Leerink Partners ("Market Perform") note une divulgation limitée des résultats de MariTide sans chiffres, dit que "dans l'ensemble, ces résultats devraient informer la stratégie de développement de MariTide"

** JPMorgan ("Neutral") déclare que "nous aurons besoin de données sur les derniers stades de développement pour évaluer plus précisément le positionnement concurrentiel de Maritide, en particulier compte tenu du nombre d'autres produits à dose mensuelle qui progressent dans ce domaine"

** BMO ("Outperform", PT $372) dit "attendre des données détaillées pour mieux comprendre le profil"