Les données de Phase I de TG6002 présentées à l’ESMO 2022 confirment le potentiel des virus oncolytiques Invir.IO™ de Transgene administrés par voie intraveineuse pour traiter les tumeurs solides

Les nouvelles données positives de l’essai de Phase I de TG6002 montrent chez tous les patients que ce virus oncolytique, administré par voie intraveineuse, est capable d’atteindre la tumeur, de s’y multiplier et d’exprimer son armement.



Strasbourg, France, le 12 septembre 2022, 8 h - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce de nouvelles données positives de l’essai de Phase I combinant l’administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5-FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé.



TG6002 est un virus oncolytique utilisant la souche virale VVcopTK-RR-, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO™. Cette plateforme technologique propriétaire permet de générer de nombreux candidats virus oncolytiques multifonctionnels.

Ces nouvelles données ont été générées chez 37 patients traités aux doses les plus élevées dans l’essai de Phase I. Elles montrent que le traitement est bien toléré et confirment le mécanisme d’action de TG6002 administré par voie IV. Ces résultats ont été présentés le 11 septembre 2022 dans un poster lors de la conférence annuelle de l’European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tient à Paris du 9 au 13 septembre 2022.

Voir communiqué de presse en PDF pour le texte complet.