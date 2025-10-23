 Aller au contenu principal
Les données d'Ortex montrent que les intérêts à découvert de Beyond Meat dépassent 100 % des actions publiques
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les intérêts à découvert sur les actions du vendeur de viande à base de plantes Beyond Meat

BYND.O ont bondi de plus de 100% de ses actions disponibles publiquement, ont montré les données d'Ortex jeudi.

Environ 109% des actions du flottant de Beyond Meat ont été vendues à découvert, contre 81,8% mercredi.

L'action Beyond Meat a fait un bond de plus de 112 % au cours de la dernière séance, mais a clôturé en légère baisse dans des échanges volatils , car les investisseurs particuliers se sont rués sur les actions fortement court-circuitées.

L'action a baissé d'environ 15 % à 3,05 dollars au début de la journée de jeudi.

La vente à découvert est une stratégie dans laquelle les investisseurs empruntent des actions et les vendent, dans le but de les racheter plus tard à un prix inférieur pour profiter d'une baisse.

L'intérêt pour la vente à découvert d'une action peut dépasser 100 % de son flottant en raison du re-prêt des actions empruntées, ce qui permet à de multiples investisseurs de vendre à découvert la même action sous-jacente.

Ce phénomène, observé dans des cas comme celui de GameStop

GME.N en 2021, reflète la manière dont les mécanismes du marché et les produits dérivés peuvent amplifier l'exposition à la vente à découvert au-delà du nombre d'actions disponibles pour la négociation publique.

GameStop avait un intérêt à découvert d'environ 140 % à son apogée en janvier 2021, ce qui signifie que le nombre d'actions vendues à découvert était supérieur au nombre d'actions en circulation de la société.

