Les données d'Ortex montrent que les intérêts à découvert de Beyond Meat dépassent 100 % des actions publiques

(Mise à jour des prix, ajout de contexte)

Les intérêts à découvert sur les actions du vendeur de viande végétale Beyond Meat BYND.O ont bondi de plus de 100 % de ses actions disponibles publiquement, ont montré les données d'Ortex jeudi.

Environ 109% des actions de Beyond Meat en circulation ont été vendues à découvert, contre 81,8% mercredi.

L'action Beyond Meat a fait un bond de plus de 112 % au cours de la dernière séance, mais a clôturé en légère baisse dans des conditions de transactions volatiles , les investisseurs particuliers s'étant rués sur les actions fortement court-circuitées.

L'action a baissé de 5,6 % à 3,37 dollars.

La vente à découvert est une stratégie dans laquelle les investisseurs empruntent des actions et les vendent, dans le but de les racheter plus tard à un prix inférieur pour profiter d'une baisse.

L'intérêt pour la vente à découvert d'une action peut dépasser 100 % de son flottant en raison du re-prêt des actions empruntées, ce qui permet à de multiples investisseurs de vendre à découvert la même action sous-jacente.

Ce phénomène, observé dans des cas comme celui de GameStop

GME.N en 2021, reflète la manière dont les mécanismes du marché et les produits dérivés peuvent amplifier l'exposition à la vente à découvert au-delà du nombre d'actions disponibles pour la négociation publique.

GameStop avait un intérêt à découvert d'environ 140 % à son apogée en janvier 2021, ce qui signifie que le nombre d'actions vendues à découvert était supérieur au nombre d'actions en circulation de la société.

Ortex a déclaré que le pourcentage du total des actions vendues à découvert pour Beyond Meat est susceptible de changer pour refléter les actions nouvellement mises en circulation sur le marché, même si le nombre absolu d'actions vendues à découvert reste inchangé.

Beyond Meat a déclaré la semaine dernière que les restrictions de blocage, qui s'appliquaient à plus de 316 millions de ses actions émises dans le cadre d'une offre de billets convertibles à 0 %, expireront le 16 octobre.