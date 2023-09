Les divergences demeurent : résilience de l'économie américaine et faiblesse du marché chinois

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour septembre en 1 minute !

Les dernières données économiques indiquent une croissance supérieure aux attentes aux États-Unis, tandis que l'activité a ralenti en Chine en raison de la faiblesse des secteurs de l'immobilier et de la construction. Les investisseurs ne devraient pas se laisser porter par cet optimisme, qui pourrait donner lieu à un ralentissement économique en début d'année prochaine. Nous maintenons un profil défensif et cherchons à tirer parti des divergences à l'échelle mondiale.

Les obligations américaines en ligne de mire en raison des perspectives de récession aux États-Unis

Nous sommes favorables aux obligations d'État américaines et presque neutres en ce qui concerne les obligations européennes. Cependant, cette stratégie d'investissement devrait être gérée de manière active étant donné que l'inflation reste élevée et qu'il est peu probable que les banques centrales des pays développés, comme la Réserve fédérale américaine (Fed), baissent leurs taux cette année.

Les obligations d'entreprises de qualité pour chercher à accroître les revenus

Les valorisations sont élevées sur certains segments du marché du crédit, nous préférons donc ceux de grande qualité susceptibles de résister aux pressions économiques et à la volatilité des bénéfices. Par conséquent, nous privilégions certaines sociétés américaines et européennes à même de générer suffisamment de trésorerie.

Les bénéfices et les fondamentaux comme critères décisifs de rendements des actions

La qualité des bénéfices des entreprises, la solidité des bilans et les valorisations sont les fondements de nos convictions en matière d'actions. Nous nous montrons prudents à l'égard des grandes capitalisations américaines et des valeurs technologiques en Europe, tandis que nous apprécions les sociétés dotées d'un fort pouvoir de fixation des prix, d'une solide politique en matière de propriété intellectuelle et qui sont décotées aux États-Unis et en Europe.

Les marchés émergents comme levier pour chercher à accroître la rentabilité

Les craintes à l'égard de l'activité économique chinoise ne devraient pas inciter à se détourner des marchés émergents. Les investisseurs devraient plutôt profiter de cette occasion pour explorer d'autres marchés émergents que la Chine, tels que l'Inde, le Brésil et le Mexique, où la vigueur de la consommation intérieure et des exportations offre de solides opportunités d'investissement à long terme dans les actions. Cela s'applique aussi aux obligations des pays émergents en Amérique latine et en Asie, mais la sélection s'impose.

L'équilibre et la discipline s'imposent

L'évolution de la croissance économique est incertaine en raison du ralentissement de la croissance en Chine et des inquiétudes aux États-Unis, qui pourraient avoir des conséquences évidentes pour l'Europe. Nous sommes positifs à l'égard des bons du Trésor américain3 et des obligations d'entreprises de qualité aux États-Unis et en Europe, en privilégiant les émetteurs affichant des flux de trésorerie stables. Bien que les valorisations des actions soient élevées dans certains segments, nous pensons que les valeurs décotées et de qualité des marchés développés sont attrayantes. Les investisseurs devraient toutefois se concentrer sur la rentabilité des entreprises dans la mesure où la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie pourraient représenter des défis. De plus, nous observons de nombreuses divergences entre les marchés développés et émergents où nous privilégions les actions indiennes, brésiliennes et indonésiennes, même si nous sommes maintenant neutres à l'égard des valeurs chinoises compte tenu des vents contraires à court terme. En ce qui concerne les obligations, l'Amérique latine offre des opportunités de portage intéressantes, mais il s'avère nécessaire de maintenir une approche active et bien diversifiée.