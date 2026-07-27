Les distributeurs boudent les fruits et légumes du centre du Mexique alors que l'épidémie de cyclospora se propage aux États-Unis, selon l'ancien directeur de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement remanié, avec l'ajout de précisions et de commentaires de responsables du secteur mexicain, ainsi qu'un graphique)

* Le CDC a confirmé 4.173 cas et recensé plus de 7.400 cas suspects

* L'ancien directeur de la FDA affirme que le persil et la coriandre provenant du centre du Mexique pourraient être liés à plusieurs foyers épidémiques

* Taylor Farms indique avoir cessé de s'approvisionner dans le centre du Mexique et avoir temporairement fermé son site de production dans cette région

par Siddhi Mahatole, Sarah Morland et Tom Polansek

Certains grands distributeurs et restaurants ont cessé de s'approvisionner en fruits et légumes provenant d'une région du centre du Mexique liée à l'épidémie de cyclosporiase qui s'étend aux États-Unis , en raison de craintes d'une contamination généralisée, a déclaré lundi l'ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Scott Gottlieb. Une enquête de la FDA a établi un lien entre l’épidémie et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell, provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms situées dans le centre du Mexique. Cependant, les autorités sanitaires recherchent d’autres produits susceptibles de rendre les gens malades, alors que le nombre de cas continue d’augmenter.

Une contamination généralisée pourrait accroître le risque que les consommateurs contractent la cyclosporose à partir de produits importés. La cyclosporose est une maladie parasitaire provoquant une diarrhée explosive. Retirer des chaînes d’approvisionnement les produits liés au centre du Mexique permettrait d’atténuer ces risques, a déclaré M. Gottlieb.

S'exprimant sur CNBC, M. Gottlieb a indiqué que plusieurs foyers épidémiques, notamment dans la région des Grands Lacs, à New York et en Caroline du Nord, semblaient potentiellement liés au persil et à la coriandre provenant du centre du Mexique, bien que les enquêteurs n'aient pas encore déterminé la source exacte.

“Je pense que tout le monde considère cette région comme suspecte”, a déclaré M. Gottlieb. “Une grande partie de ces produits est retirée des chaînes d’approvisionnement.”

Il n’a pas identifié les entreprises procédant à ce retrait, et Reuters n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement quels détaillants avaient cessé de s’approvisionner en produits mexicains.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES EAUX USÉES BRUTES

M. Gottlieb a expliqué que les conditions météorologiques avaient accru le risque de contamination. Des eaux usées non traitées auraient pu atteindre les zones de culture par le biais d’inondations, d’une rupture de canal d’évacuation des eaux usées, de l’eau d’irrigation ou du débordement de toilettes portables utilisées par les ouvriers agricoles, a-t-il précisé, ajoutant que l’enquête sur la cause était toujours en cours.

“Un incident s’est produit dans le centre du Mexique — nous ne savons pas encore de quoi il s’agit — qui a probablement entraîné la contamination de nombreux champs”, a déclaré M. Gottlieb.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux ainsi que Taylor Farms n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Taylor Farms a déclaré avoir volontairement suspendu la production de tous ses produits dans son usine du centre du Mexique et avoir immédiatement retiré du marché tous les produits potentiellement concernés lorsque des questions ont été soulevées concernant l’origine de l’épidémie.

La FDA a indiqué que Taylor Farms avait accepté de retirer du marché les produits concernés à l’issue de discussions approfondies. Toutefois, selon une source proche du dossier, l’entreprise n’a pas respecté le délai de 24 heures fixé pour déterminer si elle prendrait des mesures volontaires après que l’agence lui eut présenté des preuves.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS

L'épidémie aux États-Unis a entraîné 4.173 cas confirmés en laboratoire, et les autorités sanitaires ont recensé plus de 7.400 cas suspects supplémentaires, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

M. Gottlieb a déclaré que les cas étaient probablement sous-déclarés et que l’ampleur réelle de l’infection était sans doute 10 à 20 fois supérieure au nombre de cas signalés.

“Il s’agit de la plus grande épidémie que nous ayons jamais connue dans l’histoire de la cyclospora”, a-t-il déclaré.

Le Michigan a signalé lundi 9.253 cas , soit une augmentation de 1.077 cas depuis sa dernière mise à jour vendredi. Les responsables sanitaires du comté ont indiqué qu’ils pensaient que d’autres produits non identifiés, outre la laitue de Taylor Farms provenant du Mexique, étaient à l’origine des cas de maladie.

“Il est certain que ce seul rappel ne reflète pas toute la réalité”, a déclaré Avani Sheth, médecin-chef du comté de Wayne, dans le Michigan, qui comprend Détroit.

L'INDUSTRIE MEXICAINE APPELLE À LA PRUDENCE

Au Mexique, des analystes ont souligné qu’il était important d’attendre les résultats des enquêtes officielles.

Mario Puente, responsable de la santé et de la sécurité à la Chambre agricole mexicaine (CNA), a indiqué que l’association professionnelle travaillait en étroite collaboration avec les autorités pour enquêter sur l’épidémie et améliorer les mesures préventives.

“Je pense que nous devons tous faire preuve d’une grande prudence, tant au Mexique qu’aux États-Unis, et mener cette évaluation jusqu’au bout”, a déclaré Raul Urteaga, ancien responsable mexicain et fondateur du cabinet de conseil Global Agrotrade Advisors.

Les autorités sanitaires américaines de la FDA et du ministère américain de l’Agriculture, ainsi que l’agence sanitaire mexicaine SENASICA, effectuent des inspections régulières sur place ainsi qu’à la frontière, a précisé M. Urteaga.

La SENASICA ainsi que les principaux distributeurs alimentaires et chaînes de restauration américains n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les autorités mexicaines ont indiqué la semaine dernière que l’irrigation chez Taylor Farms provenait de puits certifiés appartenant à l’entreprise. Elles n’ont pas constaté de problèmes sanitaires chez les travailleurs, et les analyses d’échantillons d’eau, ainsi que celles de laitues, se sont révélées négatives.

Le Mexique produit environ 550.000 tonnes de laitue chaque année, selon le cabinet de conseil GCMA, dont la moitié est exportée, presque exclusivement vers les États-Unis, où elle représente environ les quatre cinquièmes des importations de laitue.

Seuls cinq États du centre et du nord du Mexique produisent les trois quarts de la laitue mexicaine. L’État central de Guanajuato — où se trouvent les principales activités de Taylor Farms dans le pays — en produit la plus grande part, soit 28 %.

Juan Carlos Anaya, directeur de la GCMA, s’est dit surpris que les échantillons de laitue n’aient pas encore donné de résultat positif à la cyclospora et que seuls quelques cas de maladie aient été confirmés au Mexique.

“La situation n’est pas la même qu’aux États-Unis, et nous consommons aussi de la laitue”, a-t-il déclaré.