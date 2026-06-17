Les dirigeants du G7 s'attaquent à la dépendance envers la Chine pour les minerais critiques

* Le débat sur les minéraux stratégiques a lieu le dernier jour du sommet

* Les restrictions à l'exportation imposées par la Chine en 2025 ont mis en évidence les dépendances

* La Chine affiche un important excédent de la balance courante

par Julia Payne, John Irish et Michel Rose

La France, qui préside le G7, encourage ses partenaires à adopter mercredi une déclaration commune sur les minerais critiques, qui pourrait inclure des mesures visant à aider l'Occident à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine dans ce domaine, ont indiqué des diplomates.

Les dirigeants doivent discuter de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux, thème central de la présidence française du G7, ainsi que d'un effort plus large visant à remédier aux déséquilibres économiques mondiaux, lors de la dernière journée du sommet qui s'est ouvert lundi 15 juin Évian-les-Bains.

La Chine a semé la panique dans l'économie mondiale l'année dernière après que Pékin a imposé des restrictions à l'exportation d'aimants permanents à base de terres rares.

Cet épisode a mis en évidence le dépendance à ces produits chinois des chaînes d'approvisionnement occidentales, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la défense et de la technologie.

"Nous négocions des textes importants sur les minéraux critiques et, par conséquent, sur la souveraineté économique", a déclaré un responsable de la présidence française en amont du sommet.

Parmi les mesures discutées ces derniers mois figurent le soutien des prix, les normes de marché, les subventions et les achats garantis, ainsi que les moyens d'accroître les investissements privés dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques en dehors de la Chine.

Toutefois, les mesures qui seront annoncées lors du G7 ne constitueront probablement qu'une première étape.

Les États-Unis ont proposé début 2026 la création d'un bloc commercial dédié aux minéraux critiques. Certains pays sont cependant en désaccord sur le mode de fonctionnement de ce bloc, notamment dans le contexte de la politique "America First" de la Maison blanche.

LUTTER CONTRE LA "CONCURRENCE PRÉDATRICE"

Les dirigeants du G7 discuteront également des moyens de rééquilibrer le commerce mondial et de lutter contre la "concurrence prédatrice", principalement de la part de la Chine.

L'Europe s'inquiète de plus en plus de l'excédent commercial record de la Chine et de sa progression dans la chaîne de valeur, dans ce que les analystes qualifient de "deuxième choc chinois" après sa domination des industries à faible valeur ajoutée dans les années 2000.

L'Union européenne (UE) a enregistré l’année dernière son plus important déficit commercial jamais enregistré avec la Chine, s’élevant à plus de 360 milliards d’euros.

Le président français Emmanuel Macron a cherché à dialoguer avec la Chine avant le sommet, dans un dernier effort pour parvenir à une coopération.

Pékin rejette les accusations de l'UE concernant des subventions déloyales et a promis à plusieurs reprises de prendre des contre-mesures "fermes" face à l’initiative "Buy European" proposée par le bloc européen et à la révision des règles en matière de souveraineté technologique.

Les dirigeants de l'UE débattront séparément, lors d'un sommet qui se tiendra jeudi à Bruxelles, d’un recours plus strict et plus systématique aux mesures de défense commerciale face à la flambée des importations en provenance de Chine.

"Cette situation n’est bien sûr pas tenable. Comme vous le savez, en Europe, notre stratégie est très claire : réduire les risques (...)", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la presse à l’ouverture du sommet.

(Rédigé par Julia Payne ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)