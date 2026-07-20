Les dirigeants des compagnies aériennes mettent en garde les constructeurs aéronautiques contre toute précipitation dans la mise sur le marché de la prochaine génération d'avions

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* Le directeur commercial de BOC Aviation a déclaré qu'un nouvel avion à fuselage étroit vers 2030 serait prématuré

* Le directeur général de Ryanair a déclaré que les compagnies aériennes pourraient exploiter des 737 Max et des Airbus Neo pendant 10 à 15 ans

* Le directeur général de British Airways a déclaré que la compagnie serait très intéressée par les futurs développements d'Airbus

(Mise à jour avec des informations contextuelles et des détails supplémentaires) par Joanna Plucinska et Conor Humphries

Lundi, des dirigeants de compagnies aériennes ont mis en garde les avionneurs Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA contre toute précipitation dans le lancement d’une nouvelle génération d’avions commerciaux sans s’être assurés que leur technologie soit suffisamment aboutie.

« Je ne suis pas favorable à l’arrivée d’un nouvel avion à fuselage étroit d’ici 2030 », a déclaré Paul Kent, directeur commercial de BOC Aviation, lors du Sommet des dirigeants de compagnies aériennes, qui s’est tenu au salon aéronautique de Farnborough.

« Lorsque vous lancez des avions qui ne sont pas encore au point dès le départ, et que vous leur apportez cette maturité au fur et à mesure du déroulement du programme, cela signifie que ce programme doit se poursuivre pendant un nombre considérable d’années pour atteindre une viabilité économique globale », a ajouté M. Kent.

Ces commentaires interviennent alors que les compagnies aériennes avertissent qu’avec les carnets de commandes actuellement bien remplis et l’instabilité qui règne autour de la chaîne d’approvisionnement, l’intégration d’avions de nouvelle génération qui n’ont pas encore atteint leur maturité ou dont les procédures de maintenance ne sont pas encore établies pourrait entraîner davantage de perturbations.

Dimanche, la directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, a déclaré que le constructeur aéronautique travaillait sur certaines nouvelles technologies, mais qu’il se concentrait avant tout sur la certification des appareils et l’accélération de la production.

Les proposde Kent font écho à ceux de Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, qui a mis en garde contre une attention excessive portée aux nouvelles technologies lors de la présentation des résultats du premier trimestre de la compagnie low-cost.

« Tant que personne n’aura mis au point le voyage à la Star Trek, et que l’on ne commencera pas à téléporter les gens à travers le monde… au lieu de les faire voyager en avion, je pense que nous en resterons aux 737 Max et aux Airbus Neo pendant les 10 ou 15 prochaines années », a déclaré M. O’Leary.

Pour sa part, Sean Doyle, directeur général de British Airways ICAG.L , a indiqué que sa compagnie serait impatiente de découvrir tout ce qu’Airbus mettra au point.

« Nous serions très intéressés par tout ce sur quoi ils travaillent », a déclaré M. Doyle.

Et M. Kent a ajouté que la compagnie envisagerait d’adopter de nouveaux modèles dès que des « avancées technologiques significatives » seraient proposées.