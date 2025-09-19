 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les dirigeants de Walt Disney vont rencontrer Kimmel pour évaluer l'avenir du talk-show, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les dirigeants de Walt Disney

DIS.N vont rencontrer l'animateur suspendu Jimmy Kimmel pour discuter de l'avenir de son émission, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant trois personnes au fait du dossier.

Les parties discuteront de l'éventualité d'un retour à l'antenne de "Jimmy Kimmel Live", selon le rapport.

La chaîne ABC, détenue par Disney, a annoncé mercredi qu'elle retirait l'émission de Jimmy Kimmel de l'antenne en raison des commentaires de l'animateur du late night show sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk.

La suspension de l'émission de Jimmy Kimmel est la dernière mesure en date prise à l'encontre de personnalités des médias, d'universitaires, d'enseignants et d'employés d'entreprises pour leurs commentaires sur Jimmy Kimmel à la suite de son assassinat.

Les commentaires de Jimmy Kimmel ont suscité la réaction du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, qui a exhorté les diffuseurs locaux à cesser de diffuser l'émission "Jimmy Kimmel Live" sur ABC.

Disney n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

