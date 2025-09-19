Les dirigeants de Walt Disney vont rencontrer Jimmy Kimmel pour évaluer l'avenir de son talk-show, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les dirigeants de Walt Disney
DIS.N vont rencontrer l'animateur suspendu Jimmy Kimmel pour discuter de l'avenir de son talk-show, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.
