Les dirigeants de Walt Disney vont rencontrer Jimmy Kimmel pour évaluer l'avenir de son talk-show, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants de Walt Disney

DIS.N vont rencontrer l'animateur suspendu Jimmy Kimmel pour discuter de l'avenir de son talk-show, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.