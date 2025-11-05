Les dirigeants de BofA se concentreront sur les plans de croissance lors de la journée des investisseurs

Les hauts dirigeants de Bank of America BAC.N seront à l'honneur lors de la journée des investisseurs de mercredi à Boston, les analystes s'attendant à ce qu'ils exposent leurs plans pour améliorer les performances et réduire l'écart avec son rival JPMorgan Chase JPM.N .

Les investisseurs de Bank of America attendront également des signaux sur les plans de succession, alors que le directeur général de longue date, Brian Moynihan, termine près de 16 ans à la tête de la deuxième plus grande banque américaine.

Pour le secteur bancaire, la journée des investisseurs intervient alors que la fermeture du gouvernement américain est entrée dans sa cinquième semaine, ralentissant la publication des données économiques utilisées pour évaluer la santé de l'économie.

Les investisseurs sont également à l'affût de signes d'affaiblissement du moral des consommateurs, de tensions sur le marché du crédit et d'un ralentissement du marché de l'emploi.

Voici un aperçu des principaux dirigeants de la banque et des activités qu'ils supervisent:

BRIAN MOYNIHAN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Moynihan a pris la tête de la banque en janvier 2010, la guidant à travers les retombées de la crise financière mondiale. À l'époque, la banque avait enregistré deux pertes trimestrielles au cours de l'année. Dans ses derniers résultats trimestriels, BofA a enregistré un bénéfice de 8,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars.

L'une des voix les plus influentes de Wall Street, Moynihan a été nommé président du conseil d'administration de BofA en octobre 2014.

Les analystes ont déclaré qu'il était difficile de prédire qui pourrait succéder à Moynihan, au milieu d'une course à trois entre les deux coprésidents de la banque et son directeur financier.

Moynihan s'est engagé à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de la décennie.

Avant de devenir directeur général, il a occupé des postes dans toutes les grandes entreprises de la banque, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de ses activités.

ALASTAIR BORTHWICK, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET DIRECTEUR FINANCIER

Borthwick est devenu le directeur financier de Bank of America en 2021. Il était auparavant président de la banque commerciale mondiale et co-responsable des marchés de capitaux mondiaux.

Il a rejoint la banque en 2005 et a auparavant passé 12 ans chez Goldman Sachs GS.N , un rival de Wall Street.

Les analystes ont déjà proposé Borthwick comme successeur potentiel de Moynihan.

DEAN ATHANASIA, CO-PRÉSIDENT

BofA a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare co-présidents en septembre, signe que la banque prépare des successeurs potentiels pour Moynihan.

"Dans leurs nouvelles fonctions de coprésidents, Dean et Jim travailleront avec moi pour mener des efforts stratégiques de grande envergure qui sont essentiels à notre performance à long terme", a déclaré Moynihan dans une lettre partagée avec les employés à l'époque.

Avant sa promotion, Athanasia supervisait les principales activités, notamment les services bancaires aux consommateurs, les services bancaires privilégiés, les services bancaires aux entreprises et les services bancaires commerciaux mondiaux.

JIM DEMARE, CO-PRÉSIDENT

DeMare dirigeait jusqu'à présent la division des marchés mondiaux de la banque, qui a enregistré un bénéfice de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, son 14e trimestre consécutif de croissance d'une année sur l'autre.

Athanasia et DeMare supervisent conjointement toutes les lignes d'activité des quatre segments de la société: consommateurs, gestion de patrimoine, banque mondiale et marchés mondiaux.

DeMare a passé une grande partie de sa carrière dans le domaine des titres à revenu fixe . Il avait auparavant travaillé chez Salomon Brothers, le légendaire courtier en obligations dont il est question dans le livre classique de Michael Lewis, "Liar's Poker", paru en 1989.

HOLLY O'NEILL, PRÉSIDENTE, SERVICES BANCAIRES AUX CONSOMMATEURS, DE DÉTAIL ET PRIVILÉGIÉS

Holly O'Neill a rejoint BofA en 1996 et dirige aujourd'hui les services bancaires de détail et privilégiés.

L'unité de services bancaires aux consommateurs de Bank of America a enregistré un bénéfice de 3,4 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. Elle a représenté environ 40 % du bénéfice global de BofA.

Holly O'Neill supervise 69 millions de clients par l'intermédiaire des quelque 3 600 centres financiers de BofA et des 15 000 guichets automatiques et autres sites clients.

La banque a étendu son réseau de succursales et amélioré les services numériques pour renforcer l'expérience du consommateur à travers les canaux physiques et en ligne.

LINDSAY HANS, PRÉSIDENTE, MERRILL WEALTH MANAGEMENT

Lindsay Hans est présidente et co-responsable de Merrill Wealth Management aux côtés d'Eric Schimpf. Elle supervise plus de 25 000 employés qui fournissent des services d'investissement et de gestion de patrimoine aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis.

Ils dirigent également le groupe des solutions d'investissement de la banque, qui comprend le bureau d'investissement en chef.

L'activité mondiale de gestion de patrimoine et d'investissement de BofA a enregistré un bénéfice de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre. Elle a représenté environ 15 % du bénéfice trimestriel global de la banque.

ERIC SCHIMPF, PRÉSIDENT, MERRILL WEALTH MANAGEMENT

Schimpf a commencé sa carrière chez Merrill Wealth Management en tant que conseiller financier en 1994. Il était auparavant cadre de la division de la côte Pacifique, co-responsable du programme de développement des conseillers d'entreprise et cadre dans le Sud-Est.

MATTHEW KODER, PRÉSIDENT, GLOBAL CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Koder est le président de la banque d'entreprise et d'investissement mondiale. L'activité bancaire mondiale de BofA a enregistré un bénéfice de 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre, avec des commissions de banque d'investissement totales en hausse de 43 %. Elle s'est classée troisième dans le classement des banques d'investissement, selon la société d'analyse Dealogic.

Koder a rejoint BofA en 2011 en tant que responsable de la banque d'entreprise et d'investissement mondiale pour l'Asie-Pacifique.

Auparavant, il a passé huit ans chez UBS à Hong Kong et à Londres et a également été membre du comité de gestion mondial de la banque suisse.

