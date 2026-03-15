Les directeurs généraux des compagnies aériennes américaines exhortent le Congrès à mettre fin à l'impasse et à payer les agents de sécurité des aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines ont exhorté dimanche le Congrès à agir rapidement pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement qui dure depuis 29 jours et qui a contraint 50 000 agents de sécurité des aéroports à travailler sans salaire, avertissant que cela pourrait perturber davantage le transport aérien aux États-Unis.

Les absences des agents de l'administration de la sécurité des transports ont déjà perturbé les voyages dans certains grands aéroports au cours de la semaine dernière, ce qui suscite l'inquiétude alors que la saison des vacances de printemps se poursuit.

"Trop de voyageurs doivent attendre dans des files d'attente extraordinairement longues - et douloureusement lentes - aux points de contrôle", ont écrit les directeurs généraux d'American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N , JetBlue Airways

JBLU.O , Alaska Air ALK.N et d'autres dans une lettre ouverte adressée au Congrès.

"Tout d'abord, les dirigeants devraient immédiatement se réunir pour parvenir à un accord sur le financement du département de la sécurité intérieure. Ensuite, ils doivent agir pour que ce problème ne se reproduise plus", ont-ils ajouté.

L'automne dernier, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours a entraîné de nombreuses perturbations des vols et la FAA a ordonné une réduction de 10 % des vols dans les principaux aéroports. "Une fois de plus, le transport aérien fait l'objet d'un débat politique dans le cadre d'une nouvelle fermeture du gouvernement", écrivent les directeurs généraux.

Le groupe de dirigeants de compagnies aériennes - qui comprend également des cadres supérieurs des transporteurs de fret FedEx FDX.N , UPS UPS.N et Atlas Air - a appelé à une législation garantissant que, lors des futures fermetures du gouvernement, tout le personnel essentiel de l'aviation gouvernementale soit payé.

Les sénateurs des deux partis ont échoué jeudi dans leurs efforts concurrents pour financer la TSA, qui a déclaré la semaine dernière que plus de 300 agents avaient démissionné depuis le début de la fermeture.

Le financement du département de la sécurité intérieure est devenu caduc le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application des lois sur l'immigration demandées par les démocrates.

Les compagnies aériennes s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.

La semaine dernière, certains aéroports comme Houston Hobby et la Nouvelle-Orléans ont signalé des files d'attente de plus de deux heures en raison de l'augmentation des absences de la TSA, tandis que samedi, Newark a indiqué qu'il connaissait des retards supérieurs à la normale.

"Les Américains, qui vivent dans vos districts et vos États, sont fatigués des longues files d'attente dans les aéroports, des retards de voyage et des annulations de vols provoqués par les fermetures successives", écrivent les directeurs généraux.

Certains aéroports ont fermé certains points de contrôle de sécurité et d'autres s'efforcent de collecter des fonds pour aider les employés de la TSA à acheter de la nourriture ou d'autres produits de première nécessité alors qu'ils sont privés de salaire.