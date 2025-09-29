Les directeurs généraux de Frontier et d'Allegiant témoigneront lors d'une audition du Sénat américain sur la concurrence dans le secteur aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur l'audition et le contexte dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Les dirigeants des compagnies aériennes à bas prix Allegiant Airlines ALGT.O et Frontier Airlines ULCC.O témoigneront mardi devant la sous-commission judiciaire antitrust du Sénat américain sur la concurrence entre les transporteurs aériens, ont indiqué des collaborateurs du Congrès.

Le directeur général d'Allegiant Airlines, Greg Anderson, et le directeur général de Frontier Airlines, Barry Biffle, feront partie des témoins, tout comme Sharon Pinkerton, vice-présidente principale d'Airlines for America, qui représente United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines

AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres compagnies.

LE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN ET LES COMPAGNIES AÉRIENNES À BAS PRIX EN LIGNE DE MIRE

Airlines for America a déclaré qu'elle se réjouissait "de mettre en lumière la manière dont la forte concurrence a conduit à des tarifs historiquement bas, à une large disponibilité d'options et à un service à la clientèle de qualité, ce qui s'est traduit par une demande record."

Le groupe a ajouté que "la plus grande menace pour une industrie aérienne saine et compétitive est le système de contrôle du trafic aérien de notre pays, qui est obsolète et manque de personnel."

Frontier a confirmé qu'elle participerait à l'audition. Allegiant n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le directeur général de United, Scott Kirby, qui a vivement critiqué le modèle commercial des compagnies aériennes sans fioritures, a exprimé au début du mois des doutes quant à la capacité de la compagnie low-cost en faillite Spirit Airlines à rester dans le secteur.

Scott Kirby a qualifié le modèle commercial des compagnies aériennes à très bas prix d'"expérience intéressante" qui a "échoué" et a ajouté: "Il me semble peu probable que Spirit puisse continuer à voler parce que ses clients ne l'aiment pas et ne veulent pas prendre l'avion."

Spirit a déclaré que ses clients aimaient les tarifs bas et ses offres de produits haut de gamme. "C'est peut-être la raison pour laquelle les dirigeants de United n'arrêtent pas de parler de nous", a déclaré la compagnie aérienne.

Spirit s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation a échoué à lui donner une assise financière plus solide.

Le professeur de droit Ganesh Sitaraman de l'université Vanderbilt ( ) et Bill McGee, chargé de mission pour l'aviation et les voyages à l'American Economic Liberties Project, témoigneront également.