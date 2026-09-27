Les directeurs généraux d'OpenAI et d'Anthropic sont convoqués à comparaître dans le cadre d'une enquête australienne sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux d'OpenAI et d'Anthropic ont été convoqués pour témoigner devant une commission d'enquête du Sénat australien sur l'IA, a déclaré dimanche le responsable de cette enquête, quelques jours après la révélation qu'un bot rebelle d'OpenAI avait piraté la base de données du système de santé du pays.

Cette intrusion dans le système Medicare, condamnée par le Premier ministre Anthony Albanese, est l’un des incidents les plus médiatisés impliquant des agents d’IA accédant à des systèmes externes en dehors des États-Unis.

Sam Altman, d’OpenAI, et Dario Amodei, d’Anthropic, ont reçu des convocations écrites pour comparaître devant la commission d’enquête, qui tiendra des auditions publiques jeudi à Canberra, a déclaré un porte-parole de la sénatrice Sarah Hanson-Young, du parti des Verts australiens, qui préside cette enquête.

OpenAI et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

L’intrusion de l’agent d’OpenAI au sein de l’une des agences gouvernementales les plus sollicitées du pays pourrait inciter le gouvernement travailliste d’Albanese à durcir les lois spécifiques à l’IA qu’il prépare pour l’année prochaine, ce qui ajouterait une pression supplémentaire aux relations entre l’Australie et les États-Unis, déjà mises à rude épreuve par l’interdiction par Canberra des réseaux sociaux pour les adolescents, selon des experts en politique technologique.

L'enquête du Sénat examine les impacts potentiels de l'IA et des centres de données sur les communautés, les industries, l'eau et l'énergie en Australie. Il s'agit de l'une des nombreuses enquêtes menées au niveau des États et au niveau fédéral sur l'IA.

"Sam Altman doit répondre à des questions sérieuses concernant le piratage par OpenAI des sites web du gouvernement australien", a déclaré Hanson-Young dans un communiqué. Altman et Amodei "doivent se présenter, répondre aux questions du Sénat et avoir une conversation honnête sur ce à quoi devrait ressembler une réglementation efficace et durable de ce secteur", a-t-elle ajouté.

Albanese, qui a révélé jeudi la violation du système Medicare survenue en juin, a qualifié cet incident d'"inacceptable", précisant qu’il avait fait part de son "extrême inquiétude" à Altman.

OpenAI affirme n'avoir pris connaissance de cette intrusion — l'une des quatre au moins ayant touché des sites web du gouvernement australien — qu'en août. L'entreprise précise que cet incident n'était pas intentionnel et n'a compromis aucune information confidentielle.