A Lourdes, Léon XIV exhorte à poursuivre la lutte contre le "fléau" des violences sexuelles

Le pape Léon XIV bénit les fidèles lors de la messe dominicale à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le pape Léon XIV a encouragé les évêques français à "poursuivre" leur action engagée contre le "douloureux fléau" de la pédocriminalité dans l'Eglise, dimanche à Lourdes, où il a continué avec un nouveau bain de foule et une messe en plein air son voyage en France.

Après avoir attiré plus d'un million de personnes à Paris, Léon XIV a encore pu goûter à l'enthousiasme démonstratif de dizaines de milliers de fidèles au pied des Pyrénées, où il aura en soirée un rendez-vous à huis clos très attendu avec des victimes de violences sexuelles dans l'Église.

Des cris et des applaudissements nourris ont ainsi accueilli la papamobile sur la prairie du sanctuaire marial, où quelque 150.000 fidèles se sont pressés pour assister à une nouvelle messe célébrée par Léon XIV, comme avant lui Benoît XVI en 2008 et Jean-Paul II, en 1983 et 2004.

"Pour guérir des blessures profondes, des infidélités et des égarements douloureux commis" au sein de l'Eglise, "nous devons nous tenir humblement sous le regard purificateur du Seigneur", leur a déclaré le pape dans son homélie, sans nommer directement le douloureux dossier sur lequel il est très attendu par les associations de victimes.

Des religieuses attendent la venue du pape Léon XIV avant la messe dominicale à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Ed JONES )

Avant cette messe, il avait commencé sa journée dimanche en se recueillant devant la représentation de "L'Enfant qui pleure", une œuvre symbolisant les souffrances des victimes de violences sexuelles dans l'Eglise puis, appelé les évêques français, lors d'une rencontre à huis clos, à "poursuivre" leur action face au "fléau" des violences sexuelles "en maintenant la plus grande vigilance".

"Ouvrir les yeux"

Le pape Léon XIV bénit les fidèles lors de la messe dominicale à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Pour Domitille Bardoul, 26 ans, une fidèle venue à Lourdes après avoir assisté à la veillée au stade de France vendredi et à la messe place de la Concorde samedi, "il y a une une prise de conscience" au sein de l'Eglise. Le pape est "là aussi pour pour réconforter les victimes" et montrer qu'"on est de leur côté à 100 %", ajoute-t-elle.

Pour Mercedes Avello, 32 ans, responsable de ressources humaines venue de Pampelune en Espagne, le pape "nous invite à être attentif, à ouvrir les yeux vers les autres alors qu'aujourd’hui les gens sont refermés sur eux-mêmes".

Toute la matinée, familles, religieux, personnes en fauteuils roulants et bébés en poussettes se sont massés, au son de cantiques diffusés par des haut-parleurs, sur un site qui accueille trois millions de visiteurs par an.

Des fidèles assistent à la messe célébrée par le pape Léon XIV à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Quand on voit l'engouement énorme, on se dit que la foi catholique n’est pas perdue en France", se réjouit Xavier, lycéen bordelais de 16 ans, debout depuis 5H15 pour ne pas manquer cette messe.

La ville pyrénéenne d'environ 13.600 habitants s'est parée de blanc et de jaune, les couleurs du Vatican, commerces et restaurants affichant le portrait du souverain pontife.

Un pape à Lourdes, "c'est le Graal, c'est comme Dieu qui arrive", a affirmé samedi à l'AFP Anne-Marie Mazars, 56 ans, venue de Rodez (Aveyron).

"Mascarade"

Le pape Léon XIV célèbre la messe dominicale à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La journée de Robert Prevost se poursuivra par une rencontre avec des fidèles malades ou en situation de handicap, avant l'étape très attendue - à huis clos - avec sept victimes de violences sexuelles dans l'Église en France.

Le dossier reste brûlant pour l'Église de France, cinq ans après le rapport choc qui avait estimé à 330.000 le nombre de victimes mineures en son sein depuis 1950.

Parmi les victimes rencontrées figure un ancien de l'institution Notre-Dame de Bétharram, mais aucun représentant de collectif - un choix très critiqué par ces derniers, qui déplorent "une mascarade" sans concertation.

Des Carmélites attendent la célébration de la messe dominicale par le pape Léon XIV, le 27 septembre 2026 à Lourdes ( AFP / Valentine CHAPUIS )

En Espagne où il avait rencontré six victimes en juin, Léon XIV avait dénoncé un "fléau" et demandé "vérité, justice et réparation".

Pour la venue du souverain pontife, la basilique du célèbre sanctuaire a totalement recouvert les mosaïques de sa façade, réalisées par Marko Rupnik, un prêtre slovène accusé d'agressions sexuelles.

Arrivé samedi soir à Lourdes, le pape américain continue de susciter un engouement certain des fidèles, nombreux samedi soir et dimanche comme pendant deux jours à Paris.

Arrivée du pape Léon XIV pour la messe dominicale célébrée à la Prairie du sanctuaire de Lourdes, le 27 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Du Stade de France à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en passant par la place de la Concorde où il a célébré samedi une messe géante devant 800.000 personnes, selon le Vatican, le pape américain a drainé des foules considérables et suscité une énorme couverture médiatique.

Léon XIV s'envolera lundi matin pour Metz pour la dernière journée de sa visite, une séquence voulue plus européenne et interreligieuse.

Pour la fidèle Domitille Bardoul, cette visite est "l’occasion de voir la diversité de l’Eglise en France" et, aussi, de donner "envie aux jeunes".