Les directeurs généraux américains emboîtent le pas à Trump en matière de diplomatie à Pékin

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* Plusieurs directeurs généraux américains ont rencontré vendredi des responsables et des régulateurs chinois

* Les entreprises représentées couvrent les secteurs de l'aviation, des matières premières, des puces électroniques et de la finance

* Les entreprises américaines cherchent à transformer la diplomatie du sommet en gains commerciaux

* La visite de Trump en Chine n'a donné lieu qu'à peu d'accords commerciaux jusqu'à présent

(Réécriture complète avec de nouveaux détails) par Eduardo Baptista et Che Pan

Alors que le président américain Donald Trump couvrait d'éloges son homologue chinois Xi Jinping vendredi, les directeurs généraux de plusieurs conglomérats américains des secteurs de l'aviation, des matières premières, de la technologie et de la finance ont cherché à faire avancer leurs intérêts commerciaux en rencontrant les dirigeants de puissants organismes de régulation et ministères chinois.

Parmi eux figuraient GE Aerospace GE.N , Boeing BA.N , Qualcomm QCOM.O , Cargill, Visa V.N , Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N , qui ont eu des entretiens avec les principaux responsables d’agences gouvernementales chinoises telles que le ministère du Commerce, la Commission nationale de planification, l’autorité de régulation des marchés financiers et la banque centrale, selon des communiqués officiels du gouvernement et des reportages publiés vendredi et samedi par les médias soutenus par l’État.

Les dirigeants américains se sont rendus à Pékin dans le cadre de la délégation d'affaires que Trump a emmenée en Chine. Jeudi matin, ils se tenaient derrière le cabinet de Trump lorsqu'ils ont été présentés un à un à Xi, puis, plus tard dans la soirée, ils se sont mêlés aux responsables chinois et aux hommes d'affaires lors d'un banquet d'État.

Ces dirigeants espèrent que la bonne volonté politique générée par la cordialité entre les deux dirigeants se répercutera sur l’appareil bureaucratique chinois et permettra d’obtenir des autorisations réglementaires, de conclure des accords d’achat lucratifs, voire de résoudre des problèmes épineux au sein de la deuxième économie mondiale.

Cette offensive de diplomatie d'entreprise intervient alors que les analystes s'interrogent sur l'efficacité de la stratégie de Trump visant à convaincre Xi d'ouvrir la Chine aux entreprises américaines, celui-ci ayant apparemment quitté Pékin avec bien moins d'accords commerciaux et d'investissement qu'en 2017.

« Le sommet a constitué une occasion cruciale pour les directeurs généraux américains présents de renforcer la diplomatie d'entreprise et de présenter directement leurs demandes stratégiques aux plus hautes autorités chinoises », a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur général d'Ankura China Advisors basé à Pékin.

RENCONTRES POST-SOMMET À PÉKIN

Le président de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers et le secrétaire du Parti communiste de Pékin ont eu des entretiens avec la directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, en Chine, et ont discuté du renforcement de la coopération en matière de gestion de patrimoine et de financement transfrontalier, ont rapporté samedi les médias d'État.

Le secrétaire du Parti à Pékin, Yin Li, a déclaré que la Chine se réjouissait que Citigroup développe davantage ses activités et contribue à attirer davantage d’entreprises et d’investissements internationaux dans le pays, a rapporté le Beijing Youth Daily, un journal soutenu par l’État.

Wu Qing, président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), a également rencontré Mme Fraser, a indiqué l'organisme de régulation dans un communiqué. Les deux hommes ont échangé leurs points de vue sur des questions telles que l'environnement économique et financier mondial et l'ouverture des marchés de capitaux chinois.

Citi s'efforce de renforcer sa présence sur les marchés financiers chinois après s'être retirée d'une coentreprise et avoir déposé en 2023 une demande pour créer une société de courtage en valeurs mobilières détenue à 100 %, qui est toujours en attente d'autorisation réglementaire.

Par ailleurs, le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et le directeur de l'Administration d'État des devises ont rencontré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, a indiqué l'autorité de régulation des devises dans un communiqué.

Par ailleurs, le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré Ryan McInerney de Visa, Brian Sikes de Cargill et Cristiano Amon de Qualcomm, bien que les détails de ces discussions n’aient pas été divulgués dans les communications officielles chinoises.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , connu pour ses interactions avec la population locale lors de ses voyages d'affaires à l'étranger, s'est promené vendredi dans le centre de Pékin, goûtant à la cuisine locale et prenant des photos avec de nombreux fans.

BA.N Après avoir quitté Pékin vendredi, Trump a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que la Chine avait accepté d’acheter 200 avions de ligne Boeing et 400 à 450 moteurs GE Aerospace, la commande pouvant potentiellement atteindre 750 appareils. Si elles sont finalisées, ces commandes marqueraient le premier contrat chinois majeur de Boeing depuis près d’une décennie.

Alors que Trump et Xi échangeaient des civilités autour d’un thé à la résidence de Zhongnanhai du dirigeant chinois, les directeurs généraux de Boeing et de GE Aerospace ont rencontré les responsables de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) (), l’organisme de planification d’État chinois, dans le cadre d’une initiative qui, selon les analystes, visait probablement à garantir un calendrier de livraison pour les commandes d’avions et de moteurs.