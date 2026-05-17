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Guatemala: des centaines de personnes fêtent le départ de la procureure générale sous sanctions
information fournie par AFP 17/05/2026 à 05:04

Célébrations dans la ville de Guatemala après le départ de la procureure générale Consuelo Porras, le 16 mai 2026 ( AFP / Johan ORDONEZ )

Célébrations dans la ville de Guatemala après le départ de la procureure générale Consuelo Porras, le 16 mai 2026 ( AFP / Johan ORDONEZ )

Des centaines de Guatémaltèques ont fêté samedi le départ de la procureure générale du pays, Consuelo Porras, dont le mandat a été marqué par des offensives contre le président et des sanctions américaines.

Elle avait notamment tenté d'empêcher l'investiture de Bernardo Arevalo en 2024 et lancé une vague de poursuites contre des dizaines d'anciens procureurs, de juges spécialisés dans les affaires de mafias, de journalistes et d'autochtones qui pour beaucoup sont en exil.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et des dizaines d'autres pays parmi lesquels le Canada et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à Mme Porras, 72 ans.

Lors de la manifestation de joie samedi devant le siège du ministère public, dans la capitale, l'une des participantes a improvisé un sketch égratignant la magistrate.

Selon cette protestataire, Consuelo Porras avait pour mission d'"entretenir l'impunité" des anciens présidents conservateurs Jimmy Morales (2018-2020) et Alejandro Giammattei (2020-2024), qui l'avaient nommée et sur lesquels elle n'a jamais ouvert d'enquête malgré des dénonciations de corruption.

Washington accuse Mme Porras d'avoir bloqué de telles investigations pour protéger des alliés et s'attirer des faveurs politiques.

La désormais ex-procureure générale, qui a échoué à décrocher un troisième mandat, soutient qu'elle a agi conformément à la loi.

Le président Arevalo a fait prêter serment à Gabriel Garcia Luna pour la remplacer à partir de dimanche. Dans sa dernière note, Consuelo Porras fustige des tentatives de discréditer son travail.

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