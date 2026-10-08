Les difficultés de l'Europe donnent aux partisans de la hausse du dollar une nouvelle raison de poursuivre sur leur lancée

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* Le dollar progresse de 5% face à l'euro; certains investisseurs tablent sur de nouvelles hausses

* Les marchés d'options sont devenus nettement baissiers sur l'euro

* Les inquiétudes budgétaires et l'incertitude politique en France créent des points de tension dans la zone euro

par Laura Matthews et Saqib Iqbal Ahmed

Le dollar américain a atteint cet automne son plus haut niveau depuis 18 mois, ses dernières hausses étant alimentées par l’incertitude qui règne outre-Atlantique et qui incite certains investisseurs à parier sur une nouvelle appréciation du dollar.

Selon les analystes, le dollar continue de bénéficier du soutien apporté par des taux d’intérêt américains élevés – et probablement en hausse –, d’une croissance économique résiliente et de risques d’inflation persistants. Cependant, les défis auxquels l’Europe est confrontée, notamment les importants déficits français et la perspective d’une propagation des tensions à l’Italie et à l’ensemble de la zone euro, apparaissent comme un facteur susceptible d’influencer la performance du dollar dans les mois à venir.

Le billet vert s’est apprécié d’environ 5% face à l’euro cette année, contribuant à faire grimper l’indice du dollar

.DXY , qui mesure sa force par rapport à six devises majeures, dont l’euro, sa principale composante.

"L’euro reste sous pression, ce qui limite l’une des principales alternatives au dollar", a déclaré Uto Shinohara, stratège en chef des investissements chez ⁠Mesirow Currency Management.

L’écart entre les rendements des obligations à 10 ans françaises et allemandes a enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis des décennies, tandis que l’écart de rendement entre l’Italie et l’Allemagne a connu sa plus forte augmentation hebdomadaire depuis la pandémie de COVID-19. L’euro EUR= était en baisse de 0,67% face au dollar, à 1,1183.

"(L’attention se concentre beaucoup) sur ces pays où un dysfonctionnement politique empêche le retour des trajectoires budgétaires vers une situation pouvant être considérée comme viable", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay à Toronto.

L’une des préoccupations est que l’euro ne bénéficie plus guère du soutien apporté par les signaux "hawkish" de la Banque centrale européenne.

La BCE a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base en septembre, la deuxième fois cette année que la banque centrale intervenait pour endiguer une hausse de l’inflation liée aux prix de l’énergie, mais l’euro a chuté après cette décision, les marchés s’inquiétant de l’impact économique des futures hausses.

La hausse des rendements européens a généralement soutenu l’euro, mais sa réaction modérée suggère que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les risques liés à la croissance et aux finances publiques. La hausse des prix de l’énergie pourrait exercer une pression supplémentaire.

"Sur le plan structurel, l’Europe est un grand importateur d’énergie et dépend davantage de l’industrie manufacturière que des États-Unis. L’impact est clair: les prix élevés de l’énergie freineront la région", a déclaré Benjamin Ford, chercheur au sein du cabinet de recherche macroéconomique et de stratégie Macro Hive.

Benjamin Ford s’attend à ce que l’euro chute à 1,10 dollar au cours du mois prochain, soit près de 2% en dessous de son niveau actuel.

"Les États-Unis semblent présenter des perspectives plus solides à moyen terme, tandis que l’Europe est susceptible d’être la plus touchée par les chocs", a ajouté Benjamin Ford.

ERREUR DE POLITIQUE

Les investisseurs s’interrogent également sur la capacité de la BCE à poursuivre sa lutte contre l’inflation sans infliger davantage de dommages à une économie qui montre déjà des signes de tension. L'inflation de la zone euro a bondi plus que prévu en septembre et devrait encore augmenter dans les mois à venir en raison de la flambée des coûts énergétiques, ce qui maintient la pression sur la BCE pour qu’elle relève ses taux.

"L’asymétrie quant à l’évolution possible de l’euro penche très nettement à la baisse", a déclaré Dan Tobon, responsable de la stratégie de change du G10 chez Citi à New York. "Et l’une des sources les plus probables de cette évolution serait une erreur de politique monétaire de la BCE, qui resserrerait trop sa politique dans un marché qui ne peut plus le supporter."

Les "risk reversals" de l’euro à un mois, qui mesurent si les opérateurs sur options paient davantage pour se couvrir contre les pertes que contre les gains sur l’euro, ont atteint vendredi leur niveau le plus baissier depuis mars, tandis que l’indicateur à trois mois a atteint son niveau le plus négatif depuis juin 2024.

Les responsables de la Fed ont indiqué que les risques d’inflation restaient élevés, ce qui contribue à maintenir les rendements des bons du Trésor à des niveaux records depuis plusieurs années.

"Les rendements continuent de grimper, les taux américains bénéficiant d’un avantage absolu en termes d’écart par rapport à la plupart des marchés développés", a déclaré Uto Shinohara.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité d’environ 84% qu’au moins une nouvelle hausse des taux de 25 points de base ait lieu d’ici décembre.

Si peu de stratèges prévoient une hausse spectaculaire du dollar par rapport à ses niveaux actuels, ils estiment que la combinaison d’une croissance américaine résiliente, de rendements élevés et de risques spécifiques à l’Europe continue de faire pencher la balance en faveur du dollar.

"À l’heure actuelle, cette situation semble très défavorable pour l’Europe", a déclaré Dan Tobon, de Citi.