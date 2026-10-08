Rallye: Les organisateurs du Dakar envisagent un autre parcours en Arabie saoudite

Le logo du Dakar

par Vincent Daheron

Les ‌organisateurs du Dakar travaillent sur un parcours alternatif pour que la 49e ​édition, prévue en janvier, puisse se tenir en Arabie saoudite malgré la situation au Moyen-Orient, ont indiqué à Reuters trois sources impliquées dans ​le championnat du monde de rallye-raid .

Deux pilotes et un membre d'équipe ont déclaré que les ​organisateurs du Dakar étaient présents au ⁠Rallye du Maroc, la semaine dernière, pour rencontrer les concurrents ‌et les responsables d'équipe. Ils leur ont précisé qu'un nouveau tracé était à l'étude dans le nord du royaume, ​avec moins de bivouacs ‌que prévu initialement.

L'organisateur de la course, Amaury Sport ⁠Organisation (ASO), avait dévoilé en mai le parcours original, avec un départ et une arrivée dans la Ville économique du roi Abdallah et de nombreuses étapes ⁠dans l'ouest du ‌pays.

ASO, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Fédération internationale ⁠de motocyclisme (FIM) n'ont pas immédiatement répondu à une demande de ‌commentaire.

La situation au Moyen-Orient les a contraints à s'adapter dans ⁠un contexte de tensions croissantes entre l'Arabie saoudite et ⁠les rebelles houthis ‌pro-iraniens, qui ont intensifié leurs attaques contre des villes, des aéroports ​et des infrastructures énergétiques saoudiens.

Les Houthis ‌ont indiqué plus tôt cette semaine avoir mené des opérations militaires en Arabie saoudite visant ​plusieurs sites, dont l'aéroport international de Ryad et une raffinerie d'Aramco à Rabigh, située à une cinquantaine de kilomètres de la Ville ⁠économique du roi Abdallah.

Le championnat du monde des rallyes WRC avait, lui, décidé d'annuler la dernière manche de la saison en Arabie saoudite, prévue le mois prochain, en raison des tensions au Moyen-Orient.

Le Dakar doit se tenir du 1er au 15 janvier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)