Les développeurs de médicaments pour la perte de poids s'alignent pour exploiter le marché lucratif, alors que la concurrence s'intensifie

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les entreprises de biotechnologie faisant la course pour gagner des parts dans un secteur dominé par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Les analystes prévoient que le secteur générera environ 150 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie.

Novo Nordisk a obtenu un avantage clé en tant que pionnier après que les autorités de réglementation américaines ont approuvé une version sous forme de pilule de son produit phare d'injection contre l'obésité Wegovy, la première pilule de GLP-1 autorisée pour l'obésité.

Voici une liste des médicaments pour la perte de poids en cours de développement par Novo, Lilly et d'autres entreprises à la recherche du prochain traitement à succès:

NOVO NORDISK

La Food and Drug Administration a approuvé la version orale de Wegovy, le médicament injectable de Novo Nordisk destiné à la perte de poids, ce qui en fait la première pilule GLP-1 autorisée pour le traitement de l'obésité.

La société développe plusieursmédicaments expérimentauxpour la perte de poids, une injection de nouvelle génération appelée amycrétine et un autre médicament appelé CagriSema.

L'amycrétine a montré une perte de poids statistiquement significative allant jusqu'à 14,5% à 36 semaines chez des patients atteints de diabète de type 2 dans une étude à mi-parcours.

Novo a déclaré que le médicament semblait sûr et bien toléré, avec des effets secondaires gastro-intestinaux généralement légers à modérés. Les essais de phase finale sont prévus pour 2026.

L'amycrétine cible les hormones GLP-1 et amyline.

L'année dernière, une version quotidienne de l'amycrétine sous forme de pilule a entraîné une perte de poids de 13,1 % après 12 semaines dans le cadre d'un essai de stade précoce .

La version injectable de l'amycrétine a aidé les patients à perdre 22 % de leur poids en 36 semaines dans le cadre d'un essai préliminaire.

Le CagriSema, présenté comme un puissant successeur du Wegovy,a produit des données plus faibles que prévu dans deux essais distincts en phase finale. Le médicament a aidé les patients en surpoids à réduire leur poids de 22,7 % dans l'un des essais, ce qui est inférieur aux attentes de Novo qui tablait sur 25 %.

Novo a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour CagriSemaen décembre.

Outre ces deux médicaments, Novo a conclu des accords de licence pour des médicaments à des stades d'essai plus précoces, y compris un accord d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars avec United Laboratories, basé en Chine, pour son médicament candidat de perte de poids "triple G" qui cible trois hormones.

PFIZER

Selon les termes de l'accord de rachat de Metsera, Pfizer aurait accès aux médicaments contre l'obésité de la société de biotechnologie, actuellement en phase initiale ou intermédiaire de développement, y compris le MET-097i, une thérapie GLP-1 conçue pour une injection mensuelle, comparée aux traitements hebdomadaires de Lilly et Novo.

Metsera développe également MET-233i, un traitement qui imite l'hormone pancréatique amyline.

En septembre, le MET-097i a démontré une perte de poids moyenne de 14,1 % après 28 semaines dans deux essais de phase intermédiaire. Metsera prévoit d'entamer des essais de phase avancée dans le courant de l'année et de développer le médicament en vue d'une utilisation dans des thérapies combinées et des versions orales.

Pfizer a interrompu le développement de deux candidats médicaments GLP-1 oraux - lotiglipron en 2023 et danuglipron en 2025 - en raison de problèmes de sécurité hépatique, ce qui l'a privé d'un médicament interne viable contre l'obésité.

En décembre, Pfizer a conclu un accord de licence exclusif avec YaoPharma, une filiale de la société chinoise Shanghai Fosun Pharmaceutical 600196.SS , afin de développer et de commercialiser un traitement expérimental pour la gestion du poids.

YaoPharma recevra un paiement initial de 150 millions de dollars et pourrait gagner jusqu'à 1,94 milliard de dollars en paiements d'étape.

ELI LILLY

Lilly fait passer son médicament expérimental contre l'obésité à base d'amyline administré une fois par semaine, l'eloralintide, au stade final des essais en décembre, après avoir aidé des patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids lors d'une étude de phase intermédiaire.

En août, le fabricant a déclaré que sa pilule expérimentale pour la perte de poids, l'orforglipron , a permis à des adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 de perdre 10,5 % de leur poids corporel à la dose la plus élevée de 36 mg sur 72 semaines dans le cadre d'un essai de phase avancée.

Plus tôt cette année, l'orforglipron de Lilly a aidé les patients atteints de diabète de type 2 à perdre près de 8 % de leur poids corporel sur une période de 40 semaines dans le cadre d'un essai de phase avancée.

Ce résultat est comparable à celui de l'Ozempic, le médicament injectable de Novo. Les patients diabétiques recevant la dose la plus élevée d'Ozempic ont perdu environ 6 % de leur poids corporel.

Lilly prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché de l'orforglipron d'ici la fin de l'année.

En décembre, un essai de phase avancée a montré que le retatrutide, candidat médicament de nouvelle génération contre l'obésité, a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids, surpassant son médicament vedette Zepbound et renforçant l'avance de l'entreprise sur ce marché à croissance rapide.

L'année dernière, Lilly a signé un accord avec la société de biotechnologie chinoise Laekna 2105.HK pour développer un médicament contre l'obésité qui vise à aider les patients à perdre du poids tout en préservant leurs muscles.

En août, Lilly a signé un accord d'une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal Medicines pour découvrir et développer des médicaments à petites molécules par le biais de l'IA afin de traiter l'obésité et d'autres maladies cardiométaboliques.

ROCHE

En septembre, Roche ROG.S a déclaré qu'elle ferait passer son médicament expérimental contre l'obésité, le CT-388, acquis grâce au rachat de Carmot Therapeutics en 2023 pour un montant de 2,7 milliards de dollars, dans une phase d'essai avancée. L'injection hebdomadaire de Carmot appartient à la même classe que le Zepbound de Lilly.

En mars, Roche ROG.S a acquis les droits de Zealand Pharma ZELA.CO pour le traitement de l'obésité, le petrelintide, dans le cadre d'un accord d'une valeur potentielle de 5,3 milliards de dollars.

L'année dernière, la société a annoncé qu'un deuxième médicament candidat issu de l'achat de Carmot avait donné des résultats positifs lors d'un essai préliminaire.

AMGEN

L'année dernière, le médicament expérimental MariTide d'Amgen AMGN.O contre l'obésité, très surveillé, a aidé des patients en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel lors d'un essai de phase intermédiaire d'une durée d'un an.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir avant la fin de l'année des données provenant de deux études clés sur le MariTide en phase intermédiaire.

Les analystes ont déclaré que les avantages de MariTide en matière de perte de poids étaient comparables à ceux de Wegovy et de Zepbound, mais que les effets secondaires étaient légèrement plus nombreux.

MERCK

L'année dernière, Merck MRK.N a signé un accord de licence d'une valeur de 2 milliards de dollars pour le médicament oral expérimental de la biotech chinoise Hansoh Pharma 3692.HK pour traiter l'obésité, devenant ainsi un concurrent tardif dans la course à l'offre d'une pilule amaigrissante pour remplacer les piqûres hebdomadaires.

Le médicament, HS-10535, est un candidat agoniste du récepteur GLP-1 similaire à Wegovy et Zepbound.

ASTRAZENECA

La pilule amaigrissante expérimentale d'AstraZeneca AZN.L , dont la licence a été accordée il y a un an par la société chinoise Eccogene pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars, a été jugée sûre et tolérable dans le cadre d'un essai préliminaire en novembre 2024.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il avait fait progresser la pilule à prise unique quotidienne, appelée AZD5004, vers des essais de phase intermédiaire.

VIKING THERAPEUTICS

En août, Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré que son médicament oral pour la perte de poids, VK2735 , a aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel après 13 semaines dans un essai de phase intermédiaire portant sur 280 adultes en surpoids, manquant ainsi les attentes de Wall Street qui tablaient sur une perte de 15 %.

SCHOLAR ROCK

En juin, Scholar Rock SRRK.O a déclaré que son médicament expérimental, l'apitegromab , combiné au Zepbound de Lilly, a aidé les patients à conserver une masse maigre beaucoup plus importante dans un essai de phase intermédiaire.

Dans l'étude de Scholar Rock, les patients qui ont reçu une combinaison de tirzepatide - l'ingrédient actif de Zepbound - et d'apitegromab de Scholar ont perdu 3,4 livres de masse maigre après 24 semaines, par rapport à ceux qui ont reçu le tirzepatide seul, qui ont perdu 7,6 livres de masse maigre.

ALTIMMUNE

Le pemvidutide , médicament expérimental d'Altimmune contre l'obésité, a contribué à réduire le poids de 15,6 % en moyenne et a montré une perte de poids continue à la fin du traitement lors d'un essai à mi-parcours en 2023.

Cependant, les patients ont également souffert de nausées et de vomissements d'intensité légère à modérée.

ZEALAND PHARMA

La biotech danoise Zealand Pharma ZELA.CO a déclaré l'année dernière qu'une dose élevée de son médicament candidat pour la perte de poids, le petrelintide, a permis de réduire le poids de 8,6% en moyenne après 16 doses hebdomadaires dans le cadre d'une étude à un stade précoce.

En mars, Zealand a accepté un partenariat de 5,3 milliards de dollars avec Roche ROG.S pour développer et commercialiser son principal médicament expérimental contre l'obésité, le petrelintide.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Structure Therapeutics a déclaré lundi que sa pilule expérimentale contre l'obésité administrée par voie orale a montré une réduction de poids de 11,3 % à la dose de 120 mg après 36 semaines dans une étude de phase intermédiaire.

Une autre étude à mi-parcours explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à 36 semaines.

La société a déclaré que ces résultats justifient le passage à un stade de développement avancé, qui devrait débuter vers la mi-2026 après une réunion avec la FDA au cours du premier semestre de l'année prochaine.