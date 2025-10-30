Les développeurs de médicaments contre l'obésité progressent alors que Metsera reçoit une nouvelle offre de Novo Nordisk

30 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Metsera MTSR.O ont bondi de24,4 % pour atteindre unniveau record de 64,93 dollars

** Novo Nordisk NOVOb.CO propose un accord de 6,5 milliards de dollars pour Metsera, y compris la dette, avec 2,5 milliards de dollars supplémentaires en paiements d'étape par le biais de CVR

** Les actions d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité, Viking Therapeutics <VKTX.O >, augmentent de 10,6 %, Altimmune ALT.O grimpent de 4,8 %, Structure Therapeutics

GPCR.O augmentent de 5,8 % à 31,29 $

** Le mois dernier, Pfizer PFE.N a déclaré qu'il allait acquérir Metsera dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars , y compris les paiements futurs

** Metsera développe des médicaments pour l'obésité et le diabète en phase initiale et intermédiaire de développement

** Les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NOVOb.CO ont baissé de 2,3 %

** L'offre compétitive de Novo continue de montrer que les grandes sociétés pharmaceutiques sont intéressées par l'achat de médicaments contre l'obésité (même s'ils sont déjà établis avec des actifs commerciaux) afin de capitaliser sur l'importante opportunité de marché," dit la maison de courtage BMO Capital Markets

**En tenant compte de l'évolution des séances, MTSR a progressé de 97,01 % depuis ses débuts en janvier