Les deux principaux actionnaires de Grindr abandonnent l'offre de privatisation de 3,46 milliards de dollars après que le conseil d'administration a mis fin aux négociations
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les deux principaux actionnaires de Grindr GRND.N ont déclaré mercredi qu'ils avaient retiré leur proposition d'offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser l'application de rencontres, peu après que la société ait mis fin aux négociations en raison de problèmes de financement.

Ray Zage et James Lu, qui détiennent ensemble plus de 60 % des actions en circulation de Grindr, avaient proposé 18 dollars par action le mois dernier, ce qui représentait une prime de 51 % par rapport au cours de l'action de la société à l'époque.

Cependant, le comité spécial de Grindr a mis fin aux négociations en début de semaine, en indiquant qu'il n'était "pas en mesure d'obtenir des informations satisfaisantes sur le financement définitif."

Les deux actionnaires ont déclaré qu'ils avaient reçu un fort intérêt de la part de prêteurs et d'investisseurs pour soutenir la transaction, mais n'ont pas révélé leurs noms.

À la suite de ce retrait, Ray Zage a déclaré qu'il avait l'intention d'acheter des actions supplémentaires de Grindr et d'exhorter le conseil d'administration à étendre le rachat d'actions et à envisager le versement de dividendes.

Les investisseurs ont exprimé leur confiance dans la stratégie actuelle de Grindr et ont souligné les résultats du troisième trimestre de l'entreprise, qui lui permettent d'envisager une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 26 % sur l'ensemble de l'année.

Les actions de la société ont chuté de 29 % cette année, alors que le secteur des rencontres est confronté à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs et à l'augmentation de la "fatigue du swiping", bien qu'elles aient encore mieux performé que celles des rivaux Match Group MTCH.O et Bumble BMBL.O .

L'application, qui compte des millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays, met l'accent sur les relations entre personnes du même sexe et est la première plateforme de rencontres à intégrer des outils de santé sexuelle.

Zage et Lu ont racheté Grindr en 2020 à la société de jeux chinoise Kunlun Tech 300418.SZ , après que les autorités de régulation américaines eurent soulevé des questions de sécurité nationale concernant la confidentialité des données. Ils ont ensuite introduit la société en bourse par le biais d'une fusion SPAC à la fin de l'année 2022.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
3,4850 USD NASDAQ -2,11%
GRINDR
12,790 USD NYSE +1,47%
MATCH GROUP
33,2600 USD NASDAQ -0,39%
