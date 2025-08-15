Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien transportées par Chevron après l'octroi d'une licence partent vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, détails à partir du paragraphe 2)

Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien exportées par la major énergétique Chevron CVX.N après avoir reçu une nouvelle autorisation américaine pour opérer dans le pays le mois dernier ont mis le cap sur les États-Unis , ont montré vendredi les données de surveillance des navires.

Le département du Trésor américain a accordé à Chevron une nouvelle licence fin juillet lui permettant d'opérer dans le pays sud-américain sanctionné et d'exporter son pétrole, un changement de politique par rapport aux règles plus strictes que l'administration Trump avait imposées plus tôt cette année.

Les pétroliers Mediterranean Voyager et Canopus Voyager, affrétés par Chevron, ont quitté les eaux vénézuéliennes vendredi, transportant des cargaisons de brut lourd Hamaca et Boscan à destination des raffineries américaines, selon les données de LSEG et les registres d'exportation de la société publique PDVSA.

L'un des navires se dirigeait vers la côte ouest des États-Unis, tandis que l'autre naviguait vers Port Arthur, au Texas, avec une date d'arrivée estimée à la semaine prochaine, selon les données.

Chevron négocie séparément la réactivation d'un accord d'approvisionnement avec Valero Energy VLO.N qui pourrait donner au raffineur américain une partie des cargaisons de brut vénézuélien auxquelles Chevron a droit et qui sont appréciées par les raffineurs américains du Golfe, selon certaines sources.

Chevron a déclaré qu'elle menait ses activités à l'échelle mondiale dans le respect des lois et des réglementations applicables, ainsi que des cadres de sanctions américains. Le directeur général de la société, Mike Wirth, a déclaré au début du mois que les exportations en provenance du Venezuela reprendraient en petites quantités.

Chevron a exporté quelque 252 000 barils par jour (bpd) de pétrole vénézuélien vers les États-Unis au cours du premier trimestre, soit environ 29 % du total du pays de l'OPEP.