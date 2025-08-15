Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien par Chevron après l'octroi d'une licence partent vers les États-Unis, selon les données

Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien exportées par la major énergétique Chevron CVX.N après avoir reçu le mois dernier une nouvelle licence américaine pour opérer dans le pays ont mis le cap sur les États-Unis, ont montré les données de surveillance des navires vendredi.