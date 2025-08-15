Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien par Chevron après l'octroi d'une licence partent vers les États-Unis, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les deux premières cargaisons de pétrole vénézuélien exportées par la major énergétique Chevron CVX.N après avoir reçu le mois dernier une nouvelle licence américaine pour opérer dans le pays ont mis le cap sur les États-Unis, ont montré les données de surveillance des navires vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer