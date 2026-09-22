Les détracteurs estiment que la Californie n'a pas obtenu suffisamment en échange de l'accord autorisant Paramount à racheter Warner Bros

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(Reprise de l'article du lundi sans modification du titre ni du corps du texte)

* Le procureur général de Californie estime que cette acquisition ne favorise pas la concurrence

* Les détracteurs ont averti que la diminution du nombre de soumissionnaires pour le recrutement de talents pourrait mettre sous pression les salariés et les petits fournisseurs

* Cinema United s'est déclaré favorable à des négociations afin d'éviter une incertitude prolongée pour les exploitants de salles de cinéma

par Jody Godoy et Chris Sanders

Les détracteurs ont rapidement dénoncé l’accord conclu sous l’impulsion de la Californie avec Paramount Skydance PSKY.O , qui a ouvert la voie à l’acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, affirmant qu’il nuirait à la concurrence à Hollywood, qu’il ne protégeait pas les emplois et qu’il ne comportait pas de concessions substantielles de la part du conglomérat médiatique.

Les opposants à la fusion ont accusé le procureur général de Californie, Rob Bonta, et le gouverneur Gavin Newsom d’avoir cédé aux intérêts des plus riches, en particulier ceux du directeur général de Paramount, David Ellison, après que Paramount eut menacé de quitter l’État si la procédure judiciaire n’était pas abandonnée.

« Aujourd’hui, les milliardaires ont une fois de plus recouru à la corruption, à la censure et à l’intimidation pour s’imposer », a déclaré Alvaro Bedoya, ancien membre de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et conseiller auprès de l’American Economic Liberties Project. « Des licenciements vont suivre. Des gens, de Los Angeles à Atlanta, vont perdre leur emploi, les petites entreprises vont perdre leurs contrats, et vos factures de câble et vos billets de cinéma vont coûter encore plus cher. »

La déception suscitée par cet accord s’est propagée au-delà d’Hollywood, illustrant une fracture croissante au sein du Parti démocrate entre les modérés, plus favorables aux entreprises, et les progressistes, qui prônent une ligne plus dure pour garantir des prix abordables aux consommateurs américains.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a critiqué cet accord et déclaré que Paramount est «un candidat évident à une enquête concurrence sous une future administration favorable à la concurrence».

« Cet accord donne le feu vert à un désastre en matière d’antimonopole qui se traduira par une hausse des prix et une perte d’emplois, et permet à une poignée de milliardaires de tirer les ficelles des médias américains », a-t-elle déclaré.

« CE N’EST PAS UN VOTE DE SOUTIEN »

Lors d’une conférence de presse lundi, M. Bonta a déclaré que cet accord « ne constituait pas un vote de soutien » à l’acquisition, car « il ne favorise pas la concurrence ». Il a toutefois fait valoir qu’il se traduirait par une augmentation de la production en Californie.

M. Ellison a déclaré lundi que cet accord renforcerait la concurrence et profiterait aux consommateurs et aux travailleurs.

Les porte-parole de Paramount et de M. Bonta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la réaction des détracteurs de l’accord.

M. Bonta avait déclaré dès le départ que les mesures correctives structurelles, consistant pour une entreprise à céder une partie de ses activités, étaient préférables aux simples promesses de modifier ou de maintenir ses pratiques commerciales.

Pourtant, l’accord n’oblige pas Paramount à céder des chaînes du câble, ni aucun élément de ce qui, selon M. Bonta, fait de Paramount et Warner un duo si redoutable dans la distribution cinématographique, comme leur propriété intellectuelle lucrative.

Paramount détient des franchises de renom telles que « Top Gun », « Mission: Impossible » et « Star Trek », tandis que Warner Bros détient les droits sur Batman, Harry Potter et « Le Seigneur des anneaux ».

L’accord prévoit la création de comités de rédaction indépendants pour CNN et CBS, ainsi qu’une pénalité de 30 millions de dollars par film en cas de manquement à l’engagement de Paramount de sortir 30 films par an, et l’obligation de négocier séparément avec les distributeurs télévisuels. Ces engagements sont toutefois temporaires et expireront d’ici trois à cinq ans.

S'assurer que la fusion ne nuise pas à l'industrie américaine du divertissement en réduisant le nombre de productions cinématographiques et télévisuelles était une priorité absolue pour beaucoup après le dépôt de la plainte en juillet. La consolidation ainsi que le recours à des lieux de production alternatifs moins coûteux ont entraîné des pertes d’emplois à Hollywood.

John Bergmayer, directeur juridique de Public Knowledge, a déclaré que cette fusion « réduit le nombre de studios en concurrence pour les scénarios et les talents, confère à une seule entreprise un pouvoir accru pour dicter ses conditions aux distributeurs et réduit les choix en matière de streaming. Les consommateurs devront faire face à des prix plus élevés, tandis que les scénaristes et autres créatifs auront moins d’employeurs prêts à se disputer leurs services. »

La tentative de Bonta de bloquer l’opération a également eu ses détracteurs. L’Iowa et le Montana ont demandé à la Cour suprême des États-Unis d’intervenir et de bloquer l’affaire, dans le but de protéger l’opération.

Cinema United, une organisation professionnelle représentant les exploitants de salles de cinéma, avait exhorté M. Bonta à négocier un accord à l’amiable avec Paramount, dans l’espoir d’éviter davantage d’incertitudes et de perturbations dans le secteur. Cinemark, AMC et Regal font partie de ce groupe, qui représente 30 000 salles de cinéma aux États-Unis.