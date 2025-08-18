Les détenteurs d'obligations vénézuéliennes concluent un pacte de paiement avec la filiale d'Elliott, selon un représentant

par Marianna Parraga

Les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement ont conclu un accord préliminaire avec Amber Energy, une filiale d'Elliott Investment Management, dans le cadre d'une surenchère sur la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum présentée ce mois-ci, a déclaré un représentant des détenteurs d'obligations à un tribunal américain lundi.

Des offres améliorées , y compris de la part de filiales de la société de matières premières Vitol et du fonds spéculatif Elliott, sont apparues récemment dans la vente aux enchères d'actions organisée par le tribunal, même après que l'agent supervisant le cycle d'enchères ait recommandé une offre distincte de 7,4 milliards de dollars faite par une filiale de la société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto.

Un accord de paiement avec les détenteurs de l'obligation PDVSA 2020 VE151299784= , qui est garantie par les actions de Citgo, est considéré par certains créanciers et soumissionnaires comme un élément clé pour obtenir une offre gagnante, car il lèverait un obstacle à la finalisation du processus de vente.

Toutefois, d'autres parties à l'affaire, notamment des représentants du Venezuela et de Gold Reserve, ont demandé au tribunal du Delaware d'attendre que la validité des obligations soit décidée dans le cadre d'une autre affaire judiciaire à New York.

Le tribunal du Delaware met aux enchères la société PDV Holding, détenue par le Venezuela, afin de rembourser jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations dans le pays sud-américain. Le juge Leonard Stark a déclaré lors d'une audience qu'il fixerait bientôt un nouveau délai pour la présentation des offres sollicitées ou non sollicitées.

Une fois les offres entre les mains du tribunal, l'offre du groupe Gold Reserve serait confirmée, ou une offre concurrente pourrait être jugée supérieure et recommandée comme gagnante.