Les détails des tests de sécurité menés par Microsoft, Google et xAI ont été supprimés du site web du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Le département américain du Commerce a supprimé de son site web les détails concernant son accord avec Google, xAI et Microsoft visant à tester la sécurité de leurs modèles d'intelligence artificielle, selon une analyse du site de l'agence réalisée par Reuters. Le lien qui menait auparavant à l'annonce du département concernant ces tests n'est plus disponible. Lundi après-midi à Washington, il indiquait: « Désolé, nous ne trouvons pas cette page. »Le lien redirigeait ensuite vers le site web du Center for AI Standards and Innovation, l'organisme gouvernemental chargé des tests. Le département du Commerce a annoncé le 5 mai que les entreprises devaient lui remettre leurs nouveaux modèles d’IA avant de les déployer auprès du public, afin de permettre aux scientifiques du gouvernement de les tester pour détecter d’éventuelles failles de sécurité.

Le gouvernement américain s’inquiète de plus en plus des risques pour la sécurité nationale posés par les puissants systèmes d’IA, dont Mythos d’Anthropic. En s’assurant un accès précoce à ces modèles avancés, les responsables américains ont déclaré vouloir identifier les menaces, allant des cyberattaques à l’utilisation abusive à des fins militaires. La raison de la suppression du site web n’était pas immédiatement claire.

Les porte-parole du département du Commerce et de la Maison Blanche de Trump n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.