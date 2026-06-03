Les détaillants américains face à l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les dépenses

Les clients d'un magasin Costco à New York

par Juveria Tabassum, Neil J Kanatt et Akriti Shah

Alors ‌que la guerre en Iran entre dans son quatrième mois, les enseignes de distribution américaines, qui ont jusqu'à ​présent misé sur la résilience des consommateurs, pourraient voir leur marge de manoeuvre s'éroder progressivement, notamment à cause de la hausse des prix de l'essence et des difficultés économiques.

Les résultats publiés ces dernières semaines par Dollar Tree, Walmart, ​Gap et d'autres ont montré que les consommateurs continuaient de dépenser, tout privilégiant les achats indispensables et un meilleur rapport qualité-prix et en réduisant leurs ​dépenses non essentielles.

La confiance des consommateurs américains s'est légèrement ⁠affaiblie en mai et leurs inquiétudes liées à l'inflation, au conflit au Moyen-Orient et à la hausse ‌des coûts du carburant ont contrebalancé l'amélioration du climat sur le marché du travail.

"À l'avenir, les prix de l’essence seront déterminants, s’ils restent élevés tout au long de l’été et ​pendant la rentrée scolaire, ils pourraient commencer ‌à peser davantage sur les dépenses discrétionnaires", a déclaré Michael Gunther, CFA, vice-président ⁠senior, Recherche et veille économique chez Consumer Edge.

Les détaillants réalisent généralement entre 50% et 60% de leur chiffre d'affaires annuel au cours du second semestre, porté par les achats de la rentrée scolaire en été, puis ceux de Thanksgiving ⁠et de Noël vers ‌la fin de l'année.

Selon les notes d'analystes de Telsey Advisory Group, les attentes concernant les ⁠dépenses de consommation pourraient s'atténuer si le prix moyen national de l'essence reste au-dessus de 4,00 dollars (3,44 euros) le ‌gallon.

Les analystes et les experts ont averti que même si la guerre devait prendre fin prochainement, ⁠compte tenu des dommages déjà causés aux infrastructures énergétiques et aux chaînes d'approvisionnement ⁠mondiales, les prix resteront élevés ‌jusqu'au second semestre.

GAGNANTS ET PERDANTS

Les consommateurs à revenus élevés continuent de dépenser pour les vêtements, les accessoires et les ​produits de beauté haut de gamme, tandis que les ‌ménages modestes se replient sous la pression inflationniste.

Cette fracture est particulièrement évidente dans le secteur de l'habillement. Gap et American Eagle ont souffert ​de la baisse de la demande de la part de consommateurs aux budgets serrés, ainsi que d'erreurs de merchandising dans des catégories clés, notamment les vêtements pour femmes, décevant ainsi les investisseurs.

En revanche, les actions d'Abercrombie & ⁠Fitch, Bath & Body Works et Victoria's Secret ont bondi, ayant su tirer parti de styles novateurs et de ventes à prix plein, tout en bénéficiant de la demande pour des produits de luxe abordables.

Les clubs de membres tels que Costco et le Sam's Club de Walmart attirent davantage de clients, grâce à des prix plus bas dans leurs pompes à essence et leurs magasins.

(Rédigé par Aishwarya Venugopal et Savyata Mishra à Bangalore; version française Rihab ​Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)