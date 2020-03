Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dernières mesures des instances visent un "rebond en V", selon Crédit Agricole Reuters • 19/03/2020 à 10:28









(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova) PARIS, 19 mars (Reuters) - Les mesures coordonnées prises par les instances publiques visent toutes à un "rebond en V" de l'activité économique lorsque les effets de la pandémie de coronavirus s'atténueront et elles sont conformes à la nature de la crise en cours, a déclaré jeudi le Crédit agricole lors d'une présentation aux investisseurs. Le groupe bancaire ajoute que son modèle économique devrait lui permettre d'opérer une reprise rapide. La Banque centrale européenne (BCE) a lancé tard mercredi soir un nouveau programme d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros, portant à 1.100 milliards ses achats d'actifs prévus sur les marchés cette année. Le directeur général de la Société générale SOGN.PA , Frédéric Oudéa, a lui aussi estimé que la nouvelle action de la Banque centrale européenne (BCE) face à la crise liée à l'épidémie de coronavirus était "une très forte et bonne réponse". (Maya Nikolaeva version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +9.77% SOCIETE GENERALE Euronext Paris +6.28%