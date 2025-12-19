Les dépenses trimestrielles plus élevées de Paychex éclipsent le relèvement des prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O a fait état de dépenses plus élevées pour le deuxième trimestre vendredi, ce qui a éclipsé le relèvement de ses prévisions de croissance du bénéfice annuel ajusté.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,6 % dans les premiers échanges. Elles ont chuté d'environ 18% depuis le début de l'année.

Paychex a déclaré que ses dépenses totales ont augmenté de 27% à 985,7 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, en raison de l'augmentation des dépenses technologiques et des coûts liés à l'intégration de la société de traitement des salaires Paycor .

La société opère sur un marché encombré qui comprend des fournisseurs de grandes entreprises tels que Automatic Data Processing ADP.O , Workday WDAY.O et Oracle ORCL.N , ce qui exerce une pression sur les prix et les coûts d'acquisition des clients.

Bob Schrader, le directeur financier de Paychex, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats: « Nous observons des contrats de taille légèrement inférieure. »

La société a déclaré que les clients sont "très conscients des coûts" et "recherchent attentivement" la valeur dans la gestion de leurs coûts.

Paychex a apporté des améliorations à son outil de gestion des ressources humaines tout-en-un, Paychex Flex, dans le but d'améliorer la convivialité pour les employeurs et les employés.

La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel ajusté augmente de 10 à 11 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 9 à 11 %.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 novembre s'est élevé à 1,56 milliard de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,57 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Paychex a déclaré un bénéfice ajusté de 1,26 $ par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,23 $.