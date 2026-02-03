 Aller au contenu principal
Le Kremlin dit que l'Inde n'a donné aucune indication sur un éventuel arrêt des achats de pétrole russe
information fournie par AFP 03/02/2026 à 11:34

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le Premier ministre indien Narendra Modi, à sa droite, le 5 décembre 2025, à New Delhi, en Inde ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir reçu aucune information de l'Inde concernant un éventuel arrêt de ses achats de pétrole russe, à la suite de l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec New Delhi.

"Jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration de New Delhi à ce sujet", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien.

M. Peskov réagissait aux déclarations de M. Trump, selon lequel le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui a promis de cesser de se fournir en pétrole russe dans le cadre d’un "accord commercial" avec Washington.

L'Inde est un client majeur pour le pétrole russe, devenu d'autant plus important pour Moscou à cause des sanctions visant les hydrocarbures russes et la perte de la plus grande partie du marché occidental.

Le président russe Vladimir Poutine s'était rendu en Inde en décembre 2025, après plusieurs visites de M. Modi en Russie. Il avait alors indiqué que la Russie était prête à "continuer des livraisons sans interruption de pétrole".

Donald Trump avait déjà annoncé par le passé un supposé accord de l'Inde de cesser de se fournir auprès de la Russie, qui ne s'était finalement pas matérialisé, et a menacé de surtaxer les exportations indiennes.

Les relations entre la Russie et l'Inde sont amicales depuis de nombreuses années, les deux pays étant notamment associés au sein des BRICS et plaidant en faveur d'un ordre mondial "multipolaire".

Ils collaborent notamment en matière militaire, la Russie restant l'un des principaux fournisseurs de matériel de l'Inde, qui a toujours évité de condamner ouvertement la guerre en Ukraine.

  • 12:20

    @camaross et sinon? a part baver de haine pendant que tes employeurs coulent la France, ton discours est toujours aussi creux. c'est ton côté Vychiste ou ton côté Trotskyste qui nous offre ce cri du coeur?

