Les dépenses en ligne aux États-Unis atteignent 8,3 milliards de dollars à l'occasion du lancement de l'Amazon Prime Day, selon Adobe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses en ligne des consommateurs lors de la première journée du « Prime Day » d’Amazon ont augmenté de 5,3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,3 milliards de dollars chez les détaillants américains, a indiqué mercredi Adobe Analytics.

Cet événement commercial de quatre jours, qui a débuté mardi et se tient plus tôt que d’habitude cette année, constituera un test décisif du pouvoir d’achat des consommateurs américains, alors que l’attention se porte désormais sur les produits de première nécessité.

Voici quelques chiffres clés:

* Les dépenses en ligne enregistrées mardi dépassent les prévisions et marquent la meilleure journée de commerce électronique de l’année 2026 à ce jour, a indiqué Adobe.

* La société de données a réaffirmé ses prévisions selon lesquelles les détaillants américains généreraient 26,3 milliards de dollars de dépenses en ligne pendant cet événement.

* Adobe a précisé que les ventes avaient été portées par des catégories telles que l’électronique et l’électroménager, l’outillage et la rénovation, mais que les achats de produits de première nécessité avaient également progressé.

* Les remises devraient se maintenir dans la fourchette de 10 % à 24 % observée lors de la première journée, a précisé Adobe.

* Les prévisions d’Adobe s’appuient sur une analyse d’un billion de visites sur des sites de commerce électronique américains, couvrant 100 millions d’unités de gestion des stocks et 18 catégories de produits.