Les dépenses de Noël aux États-Unis devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, selon une enquête de PwC
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 06:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses des consommateurs américains pour les fêtes de fin d'année devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, les acheteurs - en particulier la génération Z - se repliant sur eux-mêmes dans un contexte d'incertitude économique, selon une enquête de PricewaterhouseCoopers.

PwC, qui a interrogé environ 4 000 consommateurs américains entre juin et juillet, a indiqué que les acheteurs prévoient en moyenne de dépenser environ 1 552 dollars par personne, soit une baisse de 5,3 % par rapport à l'année dernière. La dernière baisse comparable remonte à 2020, lorsque les dépenses moyennes avaient chuté de 7,6 % pour atteindre 1 187 dollars.

Environ 84 % des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses au cours des six prochains mois, notamment en ce qui concerne les vêtements, les articles à prix élevé et les sorties au restaurant. Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré que les augmentations de prix sont susceptibles d'influer sur leurs décisions en matière de vacances.

L'inflation et les retombées économiques des politiques commerciales de l'administration Trump ont rendu les acheteurs plus prudents en matière d'achats discrétionnaires, tandis que les principaux détaillants américains font face à une demande incertaine à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Target TGT.N , Best Buy BBY.N et Home Depot HD.N ont maintenu leurs prévisions annuelles ces dernières semaines. Walmart WMT.N et Abercrombie & Fitch ANF.N ont relevé leurs perspectives, tandis que Mattel MAT.O a réduit ses prévisions.

"Les consommateurs abordent les achats de Noël de manière plus réfléchie, en décidant de ce qui compte le plus, de ce qu'il faut réduire et de ce qui vaut la peine d'être dépensé", a déclaré PwC .

Selon l'enquête, ce sont les dépenses consacrées aux cadeaux qui devraient être les plus durement touchées, avec une baisse de 11 % pour une dépense moyenne de 721 dollars, contre 814 dollars l'année dernière. Les budgets de la génération Z devraient diminuer de 23 %, contre une augmentation de 37 % en 2024.

"Le trafic de la génération Z dans les magasins a augmenté, parce qu'ils veulent vivre cette expérience, mais ils ne font pas nécessairement des transactions en magasin", a déclaré Kelly Pedersen, partenaire à PwC.

PwC a ajouté que le comportement d'achat réel pourrait encore changer, notant que l'incertitude concernant les tarifs s'est atténuée depuis juillet.

