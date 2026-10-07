Les dépenses de luxe aux États-Unis ralentissent à l'approche des élections de mi-mandat, selon les données relatives aux cartes de crédit

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PARIS, 6 octobre - Les dépenses par carte de crédit aux États-Unis consacrées aux marques de luxe ont reculé pour le troisième mois consécutif en septembre, a indiqué mardi Citi, une banque spécialisée dans le commerce de détail, ce qui laisse entrevoir un nouvel affaiblissement du plus grand marché du secteur alors que les États-Unis s’apprêtent à vivre les élections de mi-mandat du 3 novembre .

Frappées par la faiblesse prolongée de la Chine et les répercussions économiques de la guerre en Iran , les marques de luxe ont misé sur la résilience de la demande des consommateurs américains fortunés, notamment une cohorte croissante de millionnaires de l’IA , pour compenser le ralentissement des ventes ailleurs et aider le secteur à sortir d’une récession prolongée.

Alors que la croissance continue de la richesse des consommateurs aisés a soutenu le haut de gamme du marché en septembre, les achats globaux de produits de luxe par carte bancaire aux États-Unis ont reculé de 6 % par rapport à l’année précédente, après avoir baissé de 4 % tant en juillet qu’en août, ont indiqué les analystes de Citi dans une note de recherche.

Parmi les marques de luxe les plus exposées au marché américain figurent Tapestry TPR.N , propriétaire de Coach et Kate Spade; le conglomérat français LVMH LVMH.PA , connu pour des marques telles que Louis Vuitton et Tiffany; et l’italien Ferragamo SFER.MI , ont-ils précisé.

Toutefois, « les marques les plus tournées vers les consommateurs haut de gamme devraient rester relativement résistantes, soutenues par les effets de richesse liés aux marchés boursiers », a déclaré Citi.

Les dépenses consacrées aux articles de maroquinerie et au prêt-à-porter se sont améliorées en glissement trimestriel en septembre, ajoute la note, tandis que celles consacrées aux montres et aux bijoux de luxe se sont encore détériorées.

La plupart des marques de luxe « soft » qui commercialisent des vêtements, des chaussures et des articles de maroquinerie ont augmenté leurs prix d’un faible pourcentage à un chiffre depuis le début de l’année, soit un peu moins que les hausses de prix comprises entre un faible et un moyen pourcentage à un chiffre pratiquées par les fabricants de montres et de bijoux, précise la note.

UN RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE

Les données de Citi, basées sur des millions de transactions par carte de crédit, font écho aux enquêtes du Conference Board et de l’université du Michigan qui ont révélé une inquiétude croissante concernant l’économie américaine à l’approche des élections de mi-mandat, lors desquelles les électeurs décideront de la composition du Congrès.

La période précédant les élections est souvent marquée par une prudence accrue chez les consommateurs et les entreprises, l’incertitude politique pesant sur les décisions de dépenses. Les économistes estiment que la hausse des rendements des bons du Trésor américain et des taux hypothécaires pourrait encore freiner l’activité économique.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré en septembre que le ralentissement des dépenses de luxe aux États-Unis ne laisse guère de marge de manœuvre aux marques pour opérer le retour à la croissance tant attendu après deux années consécutives de contraction.

La société de courtage s’attend à ce que les groupes du luxe signalent un affaiblissement de la demande américaine lors de la prochaine saison des résultats, qui débutera le 12 octobre lorsque LVMH, largement considéré comme un baromètre du secteur, publiera son chiffre d’affaires du troisième trimestre.

Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, qui publiera ses résultats le 22 octobre, a indiqué la semaine dernière aux analystes de s’attendre à un ralentissement sur le marché américain, selon la société de courtage italienne Equita.