Les dépenses de consommation en hausse de 0,4%, comme prévu, en décembre aux USA
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:57

Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont enregistré une hausse conforme aux attentes sur le mois de décembre, une nouvelle plutôt encourageante après les dernières statistiques mitigées qui tendaient à évoquer une dégradation du sentiment des ménages américains.

Le Département du Commerce a annoncé vendredi matin que les dépenses de consommation avaient augmenté de 0,4% au cours du dernier mois de l'année 2025, soit au même rythme qu'en novembre, conformément aux prévisions des économistes.

Ajustées de l'inflation, les dépenses de consommation - qui contribuent pour plus des deux tiers à l'activité économique américaine - n'affichent cependant qu'une progression de 0,1%, après 0,2% en novembre.

Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté de 0,3% en décembre, un chiffre là encore en ligne avec le consensus.

Le taux d'épargne a poursuivi son repli pour retomber à 3,6% en décembre, ce qui montre que les consommateurs continuent de puiser dans leurs économies afin de consommer.

Tous ces chiffres ont été pris en compte dans la première estimation du produit intérieur brut (PIB) du 4ème trimestre, également publiée ce matin, ressortie à 1,4% contre 3% attendu.

Ces données devaient initialement paraître le 29 janvier dernier, mais leur publication avait été reportée en raison de l'impact du "shutdown" gouvernemental qui avait frappé Washington l'automne dernier.

