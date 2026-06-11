Les dépenses d'Oracle en matière d'IA dépassent largement les prévisions, suscitant des inquiétudes quant à l'augmentation de sa dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général, de détails sur les prévisions d'investissements pour l'exercice 2027, de l'avancement du projet Stargate, ainsi que des mises à jour concernant les actions, aux paragraphes 1 à 6 et 8)

* Oracle prévoit de lever près de 40 milliards de dollars sous forme de dette et de capitaux propres en 2027

* Les dépenses d'investissement pour 2026 ont atteint 55,66 milliards de dollars, dépassant l'objectif de 50 milliards de dollars fixé par Oracle

* Les analystes soulignent les inquiétudes des investisseurs concernant l'augmentation de la dette et le flux de trésorerie disponible négatif

* Le cours de l'action chute de 8,9 %

par Juby Babu et Stephen Nellis

Mercredi, Oracle ORCL.N a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street. L'entreprise de cloud computing a également déclaré qu'elle allait s'endetter davantage en 2027, reflétant ainsi l'ampleur colossale des dépenses nécessaires à la mise en place de son infrastructure d'IA.

Son action a chuté de 8,9 % en séance prolongée, après qu'Oracle a déclaré s'attendre à lever près de 40 milliards de dollars par le biais d'un financement combinant dette et capitaux propres en 2027. Ce montant inclut l'émission d'actions "at-the-market" de 20 milliards de dollars annoncée précédemment.

Oracle, qui a conclu d'importants contrats pour la construction de centres de données pour des clients tels que Meta Platforms META.O et OpenAI, s'efforce de se positionner comme un concurrent majeur des leaders du cloud tels qu'Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O . La société a déclaré mercredi qu'un immense centre de données "Stargate" au Texas , qu'elle construit avec OpenAI et d'autres partenaires, sera achevé à plus de 75 % d'ici 90 jours, et OpenAI a indiqué que les clients pourront commencer à accéder aux modèles de codage de pointe d'OpenAI sur le cloud d'Oracle.

"Notre rythme de livraison continue de s’accélérer, notre (livraison du premier trimestre fiscal 2027) s’approchant d’un gigawatt, soit presque la même capacité que celle que nous avons livrée au cours des quatre trimestres précédents combinés", a déclaré Clay Magouyrk, directeur général d’Oracle, aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Mais Oracle dépense également de plus en plus, à l'instar de ses grands concurrents, annonçant mercredi qu'il prévoyait des dépenses d'investissement pouvant atteindre 95 milliards de dollars pour l'exercice 2027, même s'il s'attend à des remboursements de la part de ses clients pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars.

La société a dépensé environ 55,66 milliards de dollars en 2026, dépassant son objectif de 50 milliards de dollars, alors que les investisseurs surveillaient de près l'augmentation de son endettement. Oracle avait déclaré en février qu'elle visait à lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année grâce à une combinaison d'émissions de dette et de ventes d'actions.

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE PRÉSENTE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES

La directrice financière d'Oracle, Hilary Maxson, a déclaré lors de la conférence téléphonique qu'Oracle prévoyait 70 milliards de dollars de dépenses d'investissement propres pour l'exercice 2027, auxquels s'ajouteraient 20 à 25 milliards de dollars supplémentaires que la société espère se voir rembourser, bien que Mme Maxson n'ait pas précisé dans quel délai Oracle s'attendait à ces remboursements. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient sur 67,66 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027.

Mme Maxson a également indiqué que les marges brutes de la société allaient "baisser" au cours de l'exercice 2027 qui vient de débuter, à mesure que la société intensifie ses projets de centres de données.

Oracle a également indiqué que ses obligations de performance restantes, un indicateur clé des revenus futurs sous contrat, s'élevaient désormais à 638 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes (592,52 milliards de dollars), selon les données de Visible Alpha.

Mme Maxson a pour la première fois donné un calendrier indiquant dans quel délai Oracle s'attend à percevoir ces revenus contractuels, précisant que la société prévoit d'en percevoir 12 %, soit 76,56 milliards de dollars, au cours des 12 prochains mois, et 34 % supplémentaires, soit environ 216,92 milliards de dollars, au cours des deux années suivantes.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PERSISTENT

Mais la manière dont Oracle financera les dépenses d'investissement nécessaires pour générer ces revenus reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

"La demande est réelle, avec des revenus liés à l'infrastructure cloud et un carnet de commandes en forte croissance. Mais la question du financement devient plus difficile, et non plus facile, les dépenses d'investissement dépassant largement les estimations et le flux de trésorerie disponible restant négatif", a-t-il déclaré.

Le secteur des logiciels est également confronté aux inquiétudes croissantes des investisseurs quant au fait que les outils d'IA pourraient détourner les entreprises clientes des logiciels traditionnels en prenant en charge des tâches autrefois effectuées par leurs produits.

Oracle a annoncé un chiffre d'affaires total de 19,18 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 19,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 2,03 dollars par action pour le trimestre a dépassé les attentes de 1,96 dollar.