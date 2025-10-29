Les dépenses d'investissement élevées de Microsoft éclipsent l'essor de l'activité cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe avec des détails sur les dépenses d'investissement) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

Microsoft a déclaré mercredi avoir dépensé près de 35 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle au cours de son premier trimestre fiscal, dépassant les attentes du marché et éclipsant la croissance exceptionnelle de son activité cloud.

Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges prolongés, car le chiffre plus élevé que prévu des dépenses en capital a effrayé les investisseurs qui s'inquiètent de plus en plus d'une bulle de l'intelligence artificielle.

Les dépenses d'investissement de Microsoft au cours du trimestre se sont élevées à 34,9 milliards de dollars, contre des estimations de Visible Alpha de 30,34 milliards de dollars.

L'ACTIVITÉ "CLOUD" AUGMENTE DE 40 %

Microsoft MSFT.O a déclaré que l'activité cloud Azure, son unité clé en matière d'IA, a connu une croissance de 40 % au cours de la période juillet-septembre, dépassant les estimations de Visible Alpha d'environ 38,4 %.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 18% à 77,7 milliards de dollars, dépassant les attentes de 75,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats mettent encore en évidence les rendements croissants des investissements massifs de Microsoft dans l'IA. Ils interviennent alors qu'un réseau d'accords circulaires, des valorisations en hausse et des preuves limitées des gains de productivité de l'IA ont soulevé des doutes quant à la durée de ce boom.

Ces résultats font suite à l'accord révisé conclu cette semaine par Microsoft avec OpenAI, qui lui a donné une participation de 27 % d'une valeur d'environ 135 milliards de dollars, ainsi qu'une part du chiffre d'affaires et un accès à la propriété intellectuelle, levant ainsi l'incertitude quant à la collaboration avec l'entreprise synonyme du boom de l'IA.

Le partenariat, qui donne à Microsoft un accès exclusif aux modèles qui sous-tendent ChatGPT, a joué un rôle clé dans la croissance rapide d'Azure au cours des derniers trimestres et a renforcé son défi face au principal fournisseur de clouds, Amazon.com AMZN.O . Il est également essentiel pour les autres services d'IA de Microsoft, tels que 365 Copilot pour les entreprises.

Cette poussée de l'IA a fait de Microsoft la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, avec une valeur de marché de 4 000 milliards de dollars, derrière Nvidia, fabricant de puces électroniques, qui pèse 5 000 milliards de dollars. L'action, en hausse de près de 30 % cette année, est l'une des plus performantes parmi les "Magnificent 7."

Certains analystes ont salué la décision prise par Microsoft ces derniers mois de laisser certains contrats OpenAI à Oracle, estimant qu'elle témoigne d'une certaine discipline dans l'orientation d'une capacité d'IA limitée vers des entreprises clientes plus rentables. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI en construisant ses propres modèles et en établissant des partenariats avec d'autres entreprises d'IA, notamment Anthropic.

Toutefois, les limites de capacité ont empêché Microsoft de tirer pleinement parti de l'IA. L'entreprise et d'autres grands fournisseurs d'informatique en nuage devraient dépenser environ 400 milliards de dollars pour les centres de données et les puces d'IA cette année, les dirigeants et les analystes estimant que ces dépenses sont nécessaires pour exploiter le potentiel de la technologie.