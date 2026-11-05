Les démocrates s'apprêtent à enquêter sur les liens entre JPMorgan et Epstein, selon CNBC

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Les sénateurs démocrates s'apprêtent à enquêter sur la relation bancaire de JPMorgan Chase JPM.N avec le défunt délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, dès qu'ils prendront le contrôle du Congrès au début de l'année prochaine, a rapporté jeudi CNBC, citant une source proche du dossier.

Les collaborateurs démocrates de la commission des finances du Sénat, qui devrait être présidée par le sénateur Ron Wyden, prévoient de se concentrer sur la manière dont les hauts dirigeants de la plus grande banque américaine ont géré le dossier Epstein, selon ce reportage.

Ils comptent notamment se pencher sur les décisions liées à Epstein prises par Mary Erdoes, directrice générale de la division Asset & Wealth Management de la banque, a rapporté CNBC, citant cette source.

“Le gouvernement américain disposait d’informations accablantes sur les crimes d’Epstein qu’il n’a pas partagées avec nous ni avec d’autres banques. Nous regrettons toute association que nous avons pu entretenir avec lui, mais nous ne l’avons pas aidé à commettre ses crimes”, a déclaré un porte-parole de JPMorgan.

Un représentant de Wyden n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de mardi, remportant pour la première fois depuis des générations des victoires retentissantes dans des bastions républicains, dans un contexte de vaste rejet des électeurs à l’égard du président Donald Trump.

Un collaborateur clé des démocrates au Sénat a déclaré la semaine dernière que les démocrates du Sénat prévoyaient de lancer des enquêtes sur toute une série de questions, allant de l’impact du capital-investissement sur le coût de la vie à la fiscalité des centres de données, en passant par les craintes liées à l’intelligence artificielle.