Les démocrates prévoient de présenter une avalanche de projets de loi sur l'IA lorsqu'ils prendront le contrôle du Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Trump au paragraphe 5, et de la réaction des marchés asiatiques et européens en début de séance au paragraphe 9)

par Courtney Rozen

Les démocrates prévoient de présenter une avalanche de nouveaux textes législatifs visant les systèmes d’intelligence artificielle et le développement des centres de données lorsqu’ils prendront le contrôle du Congrès américain en janvier, ont déclaré des législateurs, des assistants parlementaires et des militants.

Ces projets marqueraient un changement radical par rapport à la politique menée par le Congrès à majorité républicaine, où les législateurs s’étaient largement concentrés sur la promotion du développement de l’IA et avaient refusé d’adopter des lois restreignant certains aspects de cette technologie, alors même que les électeurs se retournaient contre le développement rapide des centres de données et leurs besoins énergétiques considérables.

Les démocrates prévoient de présenter des projets de loi visant à protéger les consommateurs contre la hausse des coûts d’électricité liée aux centres de données, à exiger des tests indépendants sur les systèmes d’IA avancés et à clarifier dans quelles circonstances les entreprises d’IA peuvent être tenues responsables des dommages causés par leurs produits, ont-ils déclaré.

Toute législation se heurterait à de sérieux obstacles tant que le président républicain Donald Trump restera à la Maison Blanche, celui-ci ayant rejeté à plusieurs reprises les appels en faveur de l’élaboration de règles obligatoires pour les technologies d’IA.

Vendredi, M. Trump a déclaré qu’il travaillerait avec les États américains qui " veulent devenir RICH " en adoptant l’IA, sans donner plus de détails.

Mais les législateurs démocrates et les défenseurs extérieurs ont estimé que le contrôle des commissions parlementaires donnerait au parti une tribune pour faire avancer des propositions, contraindre les dirigeants du secteur à témoigner et rallier des soutiens en faveur de mesures si les systèmes d’IA causaient des préjudices concrets. Le député Greg Casar, démocrate du Texas et président du Congressional Progressive Caucus, a déjà déclaré cette semaine que les dirigeants du secteur de l’IA devraient être convoqués pour témoigner sous serment.

Les restrictions imposées par le gouvernement fédéral au développement de l’IA pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier le fonctionnement de leurs outils d’IA pour répondre aux inquiétudes selon lesquelles leurs produits causeraient du tort aux personnes.

Les valeurs technologiques ont connu une chute spectaculaire jeudi, en raison des inquiétudes croissantes quant au fait qu’un nouveau Congrès ralentirait le développement de l’IA, mais aussi de la crainte que les dépenses d’investissement massives consacrées au développement de l’IA ne génèrent pas de rendements suffisants.

Vendredi, les actions ont poursuivi leur chute tant en Europe qu’en Asie, dans le sillage de la déroute , bien que les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir un léger rebond du Nasdaq plus tard dans la journée.

PLUSIEURS PROJETS DE LOI EN PERSPECTIVE

Le sénateur Chuck Schumer, un démocrate de New York qui devrait devenir chef de la majorité, a déclaré jeudi lors d’un événement à Washington que la protection des consommateurs contre la hausse des coûts énergétiques liée à l’expansion rapide des centres de données figurerait parmi ses priorités l’année prochaine.

La députée Lori Trahan, du Massachusetts, l’une des figures de proue du Parti démocrate en matière de politique relative à l’IA, prévoit de promouvoir un projet de loi exigeant que des experts indépendants évaluent les principaux modèles d’IA au regard des normes de sécurité, a déclaré Francis Grubar, son chef de cabinet adjoint. Mme Trahan s’attachera également à faire adopter une législation précisant que les entreprises peuvent être tenues pour responsables lorsque les systèmes d’IA agissent de manière préjudiciable, a-t-il ajouté.

La députée Zoe Lofgren, une démocrate de Californie qui brigue la présidence de la commission des sciences de la Chambre des représentants, a déclaré que les démocrates s’attacheraient à élaborer "une réglementation responsable en matière d’IA tout en favorisant l’innovation".

Abdul El-Sayed, un démocrate du Michigan qui a remporté mardi un siège au Sénat, a appelé, pendant sa campagne, à la création d’une agence indépendante chargée de superviser la réglementation de l’IA et dotée du pouvoir de contrôler les entreprises technologiques qui développent cette technologie.

L’inquiétude du public concernant l’IA est déjà forte. La plupart des électeurs américains estiment que l’administration Trump et le Congrès ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques liés à l’IA et souhaitent que le gouvernement élabore de nouvelles réglementations pour cette technologie, selon un sondage Reuters publié en octobre. Une crise pourrait susciter un soutien suffisant pour surmonter l’opposition présidentielle à la réglementation de l’IA, a déclaré Ed Mills, responsable de la recherche politique chez Raymond James.

"La probabilité d’une législation est bien plus élevée que ce que les gens anticipent", a-t-il déclaré.

Le Congrès peut passer outre un veto présidentiel s’il obtient le soutien des deux tiers des législateurs dans les deux chambres. Les démocrates pourraient également tenter d’intégrer une réglementation sur l’IA dans des projets de loi courants qui doivent être adoptés chaque année par le Congrès, a expliqué M. Mills.

Les démocrates prévoient également d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs pour renforcer la surveillance des entreprises les plus puissantes du secteur, notamment OpenAI et Anthropic. En octobre, Mme Lofgren et d’autres responsables démocrates des commissions de la Chambre des représentants ont demandé à OpenAI, Anthropic, Meta META.O , Alphabet GOOGL.O , Google et SpaceX SPCX.O de détailler leurs pratiques en matière de sécurité et de signaler les cas où leurs outils d’IA ont pris des mesures non prévues par leurs concepteurs.