Les démocrates ont remporté une victoire écrasante aux élections de mi-mandat. Des millions de personnes ont suivi les événements en direct grâce aux diffusions en streaming de leurs influenceurs préférés.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires tirés d'un entretien avec Hasan Piker aux paragraphes 16 à 19; graphique)

par Jaspreet Singh, Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a consolidé un nouveau front dans la bataille pour l’audience médiatique: le live streaming, où des créateurs de gauche tels que Hasan Piker attirent un public suffisamment large pour rivaliser avec les médias traditionnels.

Les chaînes de télévision dominent depuis longtemps la couverture électorale en direct, mais alors que le public se tourne de plus en plus vers les créateurs en ligne pour comprendre les grands événements d’actualité, les groupes médiatiques tentent de transformer leurs talents de la télévision en personnalités du numérique.

Cela s’est illustré mardi soir lorsque NBC News, filiale de Comcast, a lancé la « Kornacki Cam », un direct de près de 11 heures animé par Steve Kornacki, le gourou des données. Alliant une analyse détaillée des résultats au fur et à mesure de leur arrivée à des images des coulisses, cette émission a attiré 29 millions de vues sur l’ensemble des plateformes et a atteint un pic de plus de 300 000 spectateurs simultanés pendant près de trois heures.

Mais la concurrence la plus féroce est venue de streamers indépendants, dont le rôle dans la couverture politique s’est accru au cours de l’année écoulée. Au premier rang d’entre eux figurait Piker, un marxiste autoproclamé qui a divisé les démocrates avec des propos tels que « L’Amérique méritait le 11 septembre ».

Abdul El-Sayed a demandé à Piker de modérer ses propos après que ce dernier eut déclaré que les Juifs soutenant Israël devaient s’inquiéter pour leur sécurité, a rapporté le site CNN . El-Sayed a remporté mardi la course au Sénat dans le Michigan et devrait devenir le premier sénateur musulman.

Selon la plateforme d’analyse Streams Charts, Piker, âgé de 35 ans, a attiré jusqu’à 241 783 spectateurs simultanés lors de son streaming diffusé le soir des élections sur Twitch. Ce streaming a totalisé 1,75 million d’heures de visionnage, ce qui en fait la deuxième diffusion la plus regardée après « Kornacki Cam » de NBC News.

Ce chiffre représente près de trois fois l’audience de la couverture YouTube d’ABC News et cinq fois celle de CBS News. La télévision traditionnelle a toutefois continué d’attirer un public bien plus large, NBC enregistrant en moyenne 6,8 millions de téléspectateurs en prime time, ABC 5,1 millions et Fox News environ 4 millions, selon les données de Nielsen.

« Il est difficile de retenir une appellation unique comme celle de “l’élection des podcasts” de 2024. Mais s’il y a bien un canal qui a véritablement pris de l’ampleur au cours de ce cycle électoral, c’est celui du livestreaming », a déclaré Jasmine Enberg, cofondatrice de Scalable, une start-up médiatique axée sur l’économie des créateurs.

En 2024, les influenceurs ont contribué à redéfinir les stratégies médiatiques des campagnes électorales alors que Donald Trump remportait un second mandat présidentiel, démontrant ainsi comment les candidats pouvaient de plus en plus s’appuyer sur des personnalités du monde numérique pour toucher des électeurs au-delà des audiences des chaînes traditionnelles.

Lors des élections de mi-mandat, les démocrates ont dépensé moins que les républicains en publicité traditionnelle, mais des candidats tels qu’El-Sayed et James Talarico ont utilisé des vidéos numériques pour se constituer une audience de manière organique.

Selon Streams Charts, les diffusions en direct liées aux élections ont totalisé 10,27 millions d’heures de visionnage – soit l’équivalent de plus de 1 170 années de visionnage ininterrompu – sur plus de 2 500 chaînes au cours des 30 jours précédant le scrutin du 3 novembre.

L’audience a été 4,5 fois supérieure à celle enregistrée avant les élections de mi-mandat de 2022, Piker représentant près de 45 % du temps de visionnage total. La podcasteuse de droite Candace Owens a attiré un pic d’audience de 70 000 spectateurs simultanés, selon ces données.

L'INFLUENCE POLITIQUE CROISSANTE DE PIKER

Outre El-Sayed, Piker a fait campagne aux côtés de la députée du Minnesota Ilhan Omar et a soutenu des candidats progressistes, notamment les New-Yorkaises Claire Valdez et Darializa Avila Chevalier, qui ont remporté mardi des sièges au Congrès.

Piker a déclaré jeudi à Reuters qu’il avait été invité à des réunions post-électorales organisées par les démocrates, mais qu’il avait décidé de ne pas y assister.

« J’ai choisi de rester à (, mon site ) , ici à Los Angeles, et j’ai passé la nuit à faire des analyses, car c’est ma priorité. Je ne suis pas un porte-parole de campagne. Je suis un commentateur politique. Je ne suis pas aussi lié à ces campagnes que les médias le laissent entendre. »

Il a également exprimé ses regrets concernant certaines de ses déclarations passées, notamment ses commentaires sur les attentats du 11 septembre.

La diffusion de la soirée électorale a attiré environ 40 000 nouveaux abonnés sur sa chaîne Twitch, portant le total à plus de 95 000. Le député californien Ro Khanna est également apparu dans ce live, soulignant l’attrait du streamerauprès des politiciens démocrates cherchant à toucher un public plus jeune.

Cette tranche d’âge revêt une importance croissante. Selon une enquête du Pew Research Center datant de 2025, environ 38 % des Américains âgés de 18 à 29 ans s’informent régulièrement via les influenceurs des réseaux sociaux, contre 8 % des personnes âgées de 65 ans et plus.

Mais cette influence grandissante a également suscité des attaques de la part des républicains, le candidat au Sénat du Michigan, Mike Rogers, ayant utilisé les propos de Piker sur le 11 septembre contre El-Sayed.

Les experts sont divisés quant à savoir si les streamers politiques peuvent rivaliser avec l’influence de podcasteurs tels que Joe Rogan, qui attirent des millions de spectateurs et d’auditeurs par épisode, dont beaucoup ne s’intéresseraient peut-être pas à la politique autrement.

« Il semble clair que bon nombre de ces streamers sont devenus suffisamment influents pour être considérés comme des bêtes noires par leurs adversaires », a déclaré Max Willens, analyste principal chez eMarketer.

« Si l’on voulait aller plus loin et me demander si Hasan est peut-être l’une des voix les plus importantes et l’une des personnalités publiques les plus influentes de l’extrême gauche au sein du système politique, ce serait probablement vrai. Mais affirmer qu’il occupe ce genre de rôle au sein du Parti démocrate avec un grand D, c’est aller trop loin. »