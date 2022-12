Les Démocrates américains réclament une nouvelle étude sur la diversité dans la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Face à l’offensive anti-ESG (environnemental, social et gouvernance) et anti-woke des Etats républicains américains de ces derniers mois, un groupe de sénateurs et de représentants du Congrès démocrates a organisé la riposte ce jeudi. Dans une lettre, ces parlementaires ont réclamé une nouvelle étude au Government Accountability Office (GAO) – l’organe d’audit, d’évaluation et d’investigation du Congrès américain – sur la diversité dans l’industrie de la gestion d’actifs aux Etats-Unis.

Le groupe demande au GAO de se pencher sur divers sujets liés à la thématique. Cela inclut d’abord l’identification des classes d’actifs dans lesquelles investissent les entités fédérales (fonds de pension, etc) et si ces dernières sélectionnent des gestionnaires dirigés par des femmes ou des personnes issues des minorités. Les Démocrates demandent aussi au GAO de s’intéresser aux données disponibles pour les entités fédérales et celles qu’elles utilisent pour informer de leur recours à des gestionnaires d’actifs dirigées par des femmes ou des minorités.

Progrès limités

En outre, les parlementaires veulent que le GAO enquête sur les processus de décision d’investissement des entités fédérales et à quel point ceux-ci incorporent les critères de diversité, d’inclusion et d’équité. Deux autres points d’étude sont soulevés dans la lettre : une évaluation des politiques utilisées par les entités fédérales pour donner davantage d’opportunités aux gestionnaires d’actifs dirigés par des femmes et des minorités ainsi que des meilleures pratiques et mesures du recours à ces sociétés de gestion.

« Il est prouvé depuis longtemps que les sociétés de gestion dirigées par des femmes et des personnes issues de minorités ethniques sont aussi performantes que leurs pairs, mais près de 99% des actifs continuent d’être gérés par des sociétés dirigées par des hommes blancs. Malgré les efforts déployés par le Congrès et l'administration pour remédier aux disparités qui limitent les opportunités pour les gestionnaires d'actifs détenus par des femmes et des personnes issues des minorités, peu ou pas de progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie », écrit le groupe de parlementaires démocrates.

Le GAO a déjà procédé à des études au sujet de la diversité dans la gestion d’actifs aux Etats-Unis en sondant plusieurs fonds de pension fédéraux en 2017. En 2017, seul 1% des encours sous gestion des entités sondées (70.000 milliards de dollars d’actifs) était géré par des sociétés appartenant à des femmes ou des minorités. Selon une autre étude menée par la Knight Foundation, 1,4% des encours sous gestion aux Etats-Unis l’étaient en 2021.

La question de la diversité et de l’inclusion dans la gestion d’actifs est brûlante aux Etats-Unis depuis quelques années, plus encore depuis le meurtre de George Floyd en mai 2020. Des affaires de racisme avaient notamment rejailli sur Franklin Templeton peu après ainsi que sur Raymond James et sur BlackRock. Un rapport du Comité américain sur les services financiers, datant de décembre 2021, pointait qu’en 2020, les personnes de couleur ne représentaient que 17,6% des postes exécutifs dans les 31 plus grosses sociétés de gestion locales.

Recommandations diverses

Dans sa missive, le groupe de démocrates requiert également du GAO qu’il évalue diverses recommandations pour améliorer la diversité et l’inclusion dans la gestion d’actifs américaines. A savoir que les comités d’investissement sélectionnant les gestionnaires aient au moins une personne de couleur et une femme parmi leurs membres ou encore demander aux conseillers en investissement d’inclure des données démographiques sur les gestionnaires et les fonds utilisés par ces gestionnaires dans leur reporting aux institutionnels fédéraux.

Deux autres pistes sont avancées : demander aux consultants en gestion d’actifs de décrire leurs pratiques en matière d’évaluation de race, ethnicité, diversité de genre et inclusion et clarifier les responsabilités fiduciaires des investisseurs institutionnels relatives aux problématiques de diversité et d’inclusion. Cela, pour « souligner que les institutionnels peuvent prendre en compte une grande variété d'acteurs dans leur sélection de sociétés de gestion d'actifs et que l'accomplissement de leur devoir fiduciaire dans le contexte de divers gestionnaires d'actifs ne nécessite pas l'exclusion automatique des gestionnaires d'actifs qui sont plus récents dans le secteur ou qui n'ont pas déjà un certain niveau d'actifs sous gestion ».