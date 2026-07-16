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Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage baissent aux États-Unis ; le marché du travail reste stable
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne d'une stabilité persistante du marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont baissé de 8 000 pour s'établir à 208 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 11 juillet, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 217 000 demandes pour cette semaine.

Les demandes ont reculé après avoir bondi fin mai et être restées élevées jusqu'à la mi-juin. Elles se situent à des niveaux que les économistes jugent compatibles avec ce qu'ils appellent un marché du travail caractérisé par “des embauches et des licenciements lents”.

Le “Beige Book” de la Réserve fédérale, publié mercredi, indique que “l’emploi a globalement augmenté” début juillet, “cinq districts affichant des hausses modestes, modérées ou solides de l’emploi, tandis que sept districts n’ont connu que peu ou pas de changement”. Il souligne qu’il est difficile de trouver des travailleurs qualifiés dans divers secteurs, en particulier des techniciens et des artisans.

Une enquête menée cette semaine par la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) a également mis en évidence les pénuries de main-d’œuvre , faisant état d’une forte hausse en juin de la proportion de propriétaires de petites entreprises déclarant qu’il y avait peu ou pas de candidats qualifiés pour les postes qu’ils cherchaient à pourvoir.

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, indicateur indirect de l’embauche, a baissé de 16 000 pour s’établir à 1,805 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine s’achevant le 4 juillet, selon le rapport sur les demandes d’allocations.

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