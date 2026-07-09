Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis reculent dans un contexte de stabilité du marché du travail

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a reculé la semaine dernière, ce qui laisse penser que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la création d'emplois en juin.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont reculé de 2 000 pour s'établir à 215 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 4 juillet, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 218 000 demandes pour cette semaine.

Les demandes ont baissé après avoir augmenté fin mai et début juin, les économistes attribuant pour la plupart cette hausse à des fluctuations ponctuelles liées aux difficultés d’ajustement des données en fin d’année scolaire. Certains États autorisent le personnel non enseignant à demander des allocations chômage pendant les longues vacances scolaires, ce qui peut fausser le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données. Bien que la croissance de l’emploi ait fortement ralenti en juin et que les chiffres de l’emploi non agricole pour avril et mai aient été révisés à la baisse, les économistes ont estimé qu’il n’y avait pas eu de changement significatif sur le marché du travail, qu’ils considéraient comme enlisés dans une situation de “recrutements lents, licenciements lents”. Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 16 et 17 juin publié mercredi a révélé que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier et qu’ils “s’attendaient globalement à ce que les conditions du marché du travail restent stables à court terme, le taux de chômage se maintenant à des niveaux proches de ceux actuels”.

Le procès-verbal a également noté que “plusieurs participants ont toutefois évoqué la possibilité que l’incertitude liée aux développements géopolitiques ou aux perspectives économiques générales puisse conduire les entreprises à réduire leurs embauches ou à entamer des licenciements”. La Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence inchangé dans une fourchette de 3,50% à 3,75% lors de la réunion de juin, bien que de nouvelles projections aient révélé un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux cette année. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’emploi, a augmenté de 8 000 pour atteindre 1.814.000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine s’achevant le 27 juin, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage.

La hausse du nombre de demandes dites “continues” s’explique par des problèmes d’ajustement saisonnier liés aux vacances scolaires.