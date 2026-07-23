Les demandes de retrait du fonds de crédit privé de Blackstone ralentissent, selon son président

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Les demandes de retrait des investisseurs concernant le fonds phare de crédit privé de Blackstone BX.N ont diminué au début du troisième trimestre, après une période marquée par une hausse de la demande de rachat, a déclaré jeudi le président du plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde.

« Nous n’en sommes qu’au début du trimestre, mais les demandes de rachat sur BCRED ont sensiblement diminué, ce qui est positif », a déclaré Jon Gray aux analystes lors d’une conférence téléphonique, en référence au Blackstone Private Credit Fund, qui gère environ 80 milliards de dollars d’actifs. Les investisseurs ont demandé le retrait de 10 % des parts au deuxième trimestre, contre 7,9 % au trimestre précédent. Blackstone a accepté de racheter 5 %, le seuil habituel pour ce type de véhicule.