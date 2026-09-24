Les demandes de retrait du fonds Ares diminuent à mesure que les rachats de titres de crédit privés s'atténuent

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

Les demandes de retrait auprès du fonds phare de crédit privé d’Ares Management ARES.N ont légèrement diminué lors de son offre publique de rachat du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi, reflétant un ralentissement plus général des rachats dans l’ensemble du secteur.

Les investisseurs de l’Ares Strategic Income Fund (ASIF), doté de 22,7 milliards de dollars, ont cherché à racheter 13,1 % des parts au troisième trimestre, contre 14,4 % au trimestre précédent. Le fonds a limité les retraits à 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Ces derniers mois, les particuliers fortunés ont retiré leurs capitaux des fonds de crédit privés non cotés, en raison des inquiétudes concernant les critères d’octroi de crédit et la capacité des entreprises de logiciels, qui ont largement emprunté auprès de prêteurs directs, à résister aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

Mais les pressions de rachat exercées sur les principaux fonds de crédit privés non cotés semblent s’atténuer, les gestionnaires d’actifs traitant les arriérés de demandes de retrait et le moral des investisseurs se redressant après les récentes turbulences.

Au début du mois, BlackRock BLK.N et Apollo

APO.N ont également fait état d’une baisse des demandes de rachat au sein de leurs fonds de crédit privés.

"La demande de rachat s’atténue dans la plupart des fonds ayant communiqué leurs résultats, mais chez plusieurs des plus grands d’entre eux, les demandes restent en attente et persistent. Il est trop tôt pour conclure que le marché dans son ensemble a franchi un cap, mais la tendance est encourageante", a déclaré Kevin Gannon, président-directeur général de Stanger, qui suit les actifs dits « alternatifs ».

Le fonds Ares a indiqué qu’une grande partie de la pression sur les rachats provenait d’investisseurs soumettant des demandes répétées, ajoutant que les nouvelles demandes nettes de retrait représentaient 3 % de la valeur nette d’inventaire.

Les principaux fonds de crédit privés ont appliqué cette année la limite habituelle de 5 % sur les rachats, ce qui a maintenu les demandes de retrait à un niveau élevé, les investisseurs soumettant à nouveau leurs demandes non satisfaites lors des offres publiques de rachat suivantes.

"Un investisseur ayant initialement soumis une demande de rachat au premier trimestre 2026 et ayant continué à réintroduire toute partie non satisfaite de cette demande au cours des deuxième et troisième trimestres devrait avoir reçu près de 80 % du capital initialement demandé", a indiqué l’ASIF.

Pour ces investisseurs, le fonds prévoit de satisfaire en grande partie les demandes non honorées d’ici la fin de l’année, à condition que les demandes de retrait restent du même ordre de grandeur qu’au troisième trimestre.

Les actions de classe I de l’ASIF ont généré un rendement total annualisé de 9,97 % depuis leur création, ce qui représente une prime de 161 points de base par rapport aux prêts bancaires largement syndiqués.

Les données relatives aux fonds de Blue Owl OWL.N devraient être publiées dans les semaines à venir.