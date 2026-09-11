Les demandes de rachat pour le fonds de crédit privé de BlackRock se sont atténuées au troisième trimestre

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(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations sur les actions aux paragraphes 4 et 5, de détails au paragraphe 12 et d'un graphique)

Le fonds phare de crédit privé “ BLK.N ” du gestionnaire d’actifs BlackRock a enregistré moins de demandes de retrait au troisième trimestre qu’au trimestre précédent, ce qui laisse entrevoir un premier signe d’essoufflement des pressions de rachat dans l’ensemble du secteur.

Les particuliers fortunés se sont détournés cette année des fonds de crédit privé non cotés, en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de crédit et l’impact potentiel de l’IA sur les éditeurs de logiciels, qui constituent une base d’emprunteurs clé pour les prêteurs directs. Toutefois, la pression sur les rachats pourrait commencer à s’atténuer à mesure que les gestionnaires d’actifs traitent l’arriéré de demandes de retrait en attente .

Les investisseurs du fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock, d’une valeur de 23,1 milliards de dollars, ont cherché à retirer environ 11,5% des parts, contre 13,3% au trimestre précédent, selon un document réglementaire publié vendredi. Le fonds rachètera 5% des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

“L'arriéré de rachats est en train de se résorber. Il s'agit là d'un autre indicateur encourageant concernant le sentiment à l'égard du crédit direct dans le secteur de la gestion de fortune, et nous nous attendons à ce que la trajectoire des rachats pour le groupe BDC (société de développement commercial) ralentisse”, a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore.

“Dans l’ensemble, nous prévoyons que l’action BLK affichera une évolution positive aujourd’hui grâce à cette annonce”, a-t-il ajouté. L’action BlackRock a progressé de 2,4%.

HLEND, l’un des plus grands fonds de crédit privés non cotés aux États-Unis, a racheté environ 1,7 milliard de dollars d’actions au cours de trois périodes de rachat qui se sont achevées le 30 juin. Pour la dernière offre publique de rachat, le montant s’élevait à environ 600 millions de dollars.

Le fonds a indiqué que les performances de ses sociétés en portefeuille restaient solides et que son portefeuille restait très diversifié.

Depuis sa création, ses actions de classe I ont généré un rendement net total annualisé de 9,9% au 31 juillet, soit une prime de 3,5% par rapport aux rendements totaux des prêts syndiqués à grande échelle.

Les sorties de capitaux des autres véhicules de plus petite taille de BlackRock ont également montré des signes d’atténuation.

Les demandes de retrait au titre du BlackRock Private Credit Fund ont reculé à 4,58% au troisième trimestre, contre environ 5,3% au trimestre précédent, tandis que celles concernant le HPS Corporate Capital Solutions Fund sont passées de 4,7% à 1,9%.

Blackstone BX.N a donné le coup d’envoi la semaine dernière de la saison des rachats du troisième trimestre pour les principaux fonds de crédit privés américains non cotés.

Jeudi en fin de journée, le TPG Twin Brook Capital Income Fund a révélé que les demandes de rachat avaient reculé à 1,2%, contre 2,1% au trimestre précédent. D’autres véhicules devraient également publier leurs données tout au long du mois de septembre.