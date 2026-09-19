Les demandes de rachat du fonds de crédit privé de Morgan Stanley sont restées élevées au troisième trimestre

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(Ajout de précisions au paragraphe 8)

Les demandes de retrait auprès d'un fonds de crédit privé de Morgan Stanley MS.N sont restées élevées lors de l'offre de rachat du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié vendredi, alors que le véhicule d'investissement traite sa file d'attente de rachat.

Les investisseurs du North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley (PIF) ont cherché à retirer 11,4% des parts lors de la dernière offre de rachat, soit une légère baisse par rapport aux 11,6% enregistrés au trimestre précédent. Le fonds rachètera 5% des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Ces derniers mois, les investisseurs fortunés ont retiré leurs capitaux des fonds de crédit privés non cotés, en raison de préoccupations concernant les normes de crédit et la capacité des entreprises de logiciels – une base d’emprunteurs clé pour les prêteurs directs – à résister aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

La pression sur les rachats pourrait toutefois commencer à s’atténuer , les gestionnaires d’actifs s’efforçant de traiter l’arriéré de demandes de retrait en attente.

Le fonds a indiqué que près des deux tiers des demandes de rachat pour le dernier trimestre provenaient d’investisseurs qui n’avaient pas été autorisés à retirer l’intégralité de leurs fonds lors des deux précédentes offres de rachat.

"Nous estimons que la composition et la stabilisation des demandes pourraient indiquer la pérennité de la base d’investisseurs de la société. À l’issue des rachats de ce trimestre, les investisseurs qui avaient demandé le rachat intégral de leurs parts lors des deux précédentes offres de rachat auront reçu plus de 80% du montant demandé", a déclaré le fonds dans une note destinée aux investisseurs.

L'impact sur la valeur liquidative du PIF devrait s'élever à environ 101 millions de dollars, après prise en compte des nouvelles souscriptions et des réinvestissements de dividendes.

Par ailleurs, un fonds de moindre taille de Morgan Stanley, le North Haven Private Income Fund A (PIF A), a enregistré environ 6,8% de demandes de rachat, contre 7,2% au trimestre précédent. Ce fonds rachètera également 5% de ses parts.

Les données relatives aux principaux véhicules de crédit privé gérés par Apollo APO.N , Ares ARES.N et Blue Owl

OWL.N devraient être dévoilées dans les semaines à venir.