Les demandes de rachat du fonds de crédit privé Apollo ont légèrement diminué au troisième trimestre

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Les demandes de retrait concernant le fonds phare de crédit privé APO.N du gestionnaire d'actifs Apollo ont légèrement diminué lors de l'appel d'offres du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié mardi.